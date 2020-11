Tim Wieser beim EHC Winterthur – Wie ein Abgeschobener zum Vorkämpfer wird Mit Ausnahme eines Zwischenjahres bei Thurgau ist Tim Wieser immer beim EHCW gewesen, seit der in der zweithöchsten Liga spielt. Erstmals hofft der Stürmer auf eine «richtig gute» Saison. Urs Kindhauser Zeitung: Der Landbote

Viel zu jubeln hatte Tim Wieser in seiner Zeit beim EHCW bisher nicht. Jetzt aber sieht er deutliche Zeichen für eine Besserung. Foto: Madeleine Schoder

Zähigkeit, Kampfgeist, defensive Organisation und Opportunität im Abschluss: Das sind die wichtigsten Eigenschaften, die den EHCW in den meisten Spielen dieser Saison ausgezeichnet haben. Vieles ist mit den zahlreichen, hauptsächlich jungen neuen Spielern gekommen oder mit Trainer Teppo Kivelä, der solche Qualitäten auch aus den bisherigen herausgekitzelt hat. Einer aber ist lange schon ein Vorkämpfer: Tim Wieser, der seine fünfte Saison beim EHCW spielt.

Die falsche Entscheidung

Das erstaunt eigentlich. Denn wer seine Karriere auf dem einschlägigen Statistikportal eliteprospects.com anschaut, der denkt, so einer müsste in der National League spielen: Anfänge beim EHC Illnau-Effretikon, als Junior Wechsel erst zum EHCW und dann zu Kloten und danach für zwei Jahre nach Kanada, in den Junioren-Nationalteams auf allen Stufen stets dabei gewesen mit der U20-WM in Toronto als Höhepunkt. Doch danach gings nicht im gleichen Stil weiter. Wieser erklärt das so: «Vielleicht war es die falsche Entscheidung, nach meinen zwei wunderbaren und erfolgreichen Jahren in Kanada in Kloten zu unterschreiben. Aber ich hatte da einen Vorvertrag.»