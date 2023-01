Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Wie ein Bauer, der seine Tiere liebt, zum Tierquäler wurde Kälbli ohne Wasser, lahmende Kühe, verdreckter Stall – und mittendrin ein überlasteter Landwirt aus der Region. Vor Gericht versteht er das Problem nicht. Tanja Hudec

50 Milchkühe besitzt der Bauer, der sich vor dem Bezirksgericht in Winterthur verantworten musste. Symbolbild: Sabine Rock

Auf seiner Brust prangt ein Edelweiss mit Schweizer Kreuz. Unter seinen Nägeln klebt noch Dreck, der rechte Daumennagel ist blau verfärbt. Schwer atmend nimmt der Bauer, der sich an diesem Tag vor dem Bezirksgericht Winterthur wegen Tierquälerei verantworten muss, auf dem Stuhl vor der Richterin Platz. «Ich habe eine Herzoperation hinter mir und bin nicht so belastbar», sagt er ohne Umschweife. «Der Brief da hat das ausgelöst.» Er zeigt auf ein Mäppli voller loser Zettel. «Ich hatte einen Nervenzusammenbruch.»



Die Richterin lächelt freundlich. Ob er sich in der Lage fühle, an der Verhandlung teilzunehmen. Er versuche es, sagt der Mann. Seit der Vollnarkose sei er nicht mehr gleich aufnahmefähig. «Ich habe ja keine Ahnung, was auf mich zukommt.»



Hätte er es gewusst, wäre seine Entscheidung anders ausgefallen. Er hätte den Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft gar nicht erst angefochten. Er wäre heute nicht hier.



«Verstehen Sie, was Ihnen vorgeworfen wird?», fragt die Richterin. «Nein, ich fühle mich nicht als Tierquäler.» Die Frage laute, ob er den Inhalt der Vorwürfe verstehe. «Ja.»