Porsche, Golfferien, Millionenschulden – Wie ein Berner Unternehmer die Steuerverwaltung vorführte Er hatte 8,7 Millionen Franken Steuerschulden. Dennoch hätte der Kanton Bern ihn fast mit dem Deal seines Lebens belohnt – 99,7 Prozent Steuerrabatt. Quentin Schlapbach

Cartoon: Max Spring

Wir schreiben die erste Woche des Juni 2015. In Paris besiegt Stanislas Wawrinka im Final des French Open Novak Djokovic. In Berlin holt sich der FC Barcelona seinen fünften Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. Und auch in Bern hat in diesen Tagen ein Mann allen Grund zum Feiern.

Dieser Jemand wohnt im Breitenrainquartier und ist pensionierter Unternehmer. Über 30 Jahre lang führte er im Nordosten Berns ein Personalvermittlungsbüro. Von hier aus versorgte er die Baustellen dieses Landes mit Spenglern, Maurern, Malern und Gipsern.

Gemäss seinen Steuerrechnungen tat er das sehr erfolgreich. Von 1994 bis 2011 sah der Mann sich mit privaten Steuerforderungen in der Höhe von 8’715’504.45 Franken konfrontiert. Weshalb wir das wissen? Er hat keinen einzigen Rappen davon bezahlt.