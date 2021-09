Das US Open leidet – Wie ein Broadway-Musical ohne Hauptfiguren Das US Open soll in New York für den Aufbruch stehen und hat sich für die Rückkehr der Zuschauer seine liebe Mühe gegeben. Doch es spürt das Ende einer goldenen Ära. Simon Graf aus New York

Die Zuschauer sind zurück, doch die grössten Stars fehlen: Das US Open im Dilemma. Foto: Angela Weiss (AFP)

New York ist nach dem Hurrikan Ida wieder zur Normalität zurückgekehrt. Die Stadt, die niemals schläft, wirkt dieser Tage wie ausgestorben. Selbst an der Fifth Avenue gibt es kein Gedränge auf den Trottoirs und schon gar keine Schlangen vor den Shops. Abseits der grossen Einkaufsmeile hängt in manchem Schaufenster das Schild: zu vermieten. Touristen sind in den USA bis auf weiteres nicht zugelassen wegen des Coronavirus, und auch die New Yorker sind dieser Tage nicht gross unterwegs. Ausser die Jogging-Community im Central Park.

Das «Homecoming»-Konzert im Park, das das Ende dieser schwierigen Covid-Zeit einläuten sollte mit einem Staraufgebot von Bruce Springsteen bis Paul Simon, wurde vorletzte Woche durch Hurrikan Henri frühzeitig beendet. Nun soll das US Open im Stadtteil Queens so etwas wie Aufbruchstimmung verbreiten. Für die Marketingkampagne «The Greatest Return» wurde Musical-Komponist und Pulitzer-Preisträger Lin-Manuel Miranda engagiert.