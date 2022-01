Der verrückte Tag in Melbourne – Wie ein dilettantischer Formfehler Djokovic rettete Zwölf Stunden voller Wendungen wie in einer Netflix-Serie: Vom gehackten Livestream über den Freispruch Novak Djokovics bis zum verdächtigen PCR-Testresultat . René Stauffer Simon Graf

Novak Djokovic kann es vielleicht selbst nicht glauben, wie sich das tagelange Wirrwarr um seine Einreise nach Australien entwickelt hat. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Hunderttausende auf der ganzen Welt schalten sich an diesem Montagvormittag, 10 Uhr Ortszeit in Melbourne, per Livestream zu, als die Gerichtsverhandlung über den Visumsentzug von Novak Djokovic beginnt. Man hat es erwarten können: Der Server ist überlastet, so beginnt die virtuelle Verhandlung erst mit einer gut halbstündigen Verspätung. Der Stream bricht auch in der Folge immer wieder ab, zwischendurch machen sich Hacker einen Spass, indem sie einen Porno einspielen.

Schon früh wird klar bei dieser Anhörung: Die drei Anwälte einer angesehenen Kanzlei aus Melbourne, die ihre Beweisführung in einem 35-seitigen Dokument niedergeschrieben haben und als Erste dran sind, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Bundesrichter Anthony Kelly, der keine Abkürzungen von Begriffen aus mehreren Worten mag und immer wieder verzweifelt in den Akten blättert, wird von ihrem Tempo überfordert. Und schon bald spricht er den Satz, der alle aufhorchen lässt: «Der Punkt, über den ich mich etwas aufrege, ist: Was hätte dieser Mann noch mehr tun können?»