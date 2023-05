Landwirtschaft und Biodiversität – Wie ein eintöniges Getreidefeld zum Vogelparadies wird Der Anbau von Nahrungsmitteln und die Förderung der Artenvielfalt lassen sich durchaus vereinbaren. Das zeigt das Beispiel des lockeren Anbaus von Getreide. Markus Brupbacher

Für eine grössere Artenvielfalt: In diesem Getreidefeld nördlich des Husemersees im Zürcher Weinland klaffen zwischen den Getreidepflanzen grössere Lücken. Foto: Madeleine Schoder

Waren da die Sämaschinen defekt? In der Region Weinland und Winterthur sieht man immer häufiger Getreidefelder mit grösseren Abständen zwischen den Saatreihen. Doch was nach einem technischen Aussetzer der Maschinen aussieht, ist mit Absicht geschehen: Auf solchen Feldern wurde weniger dicht gesät. Die so entstandenen Lücken im Getreide dienen selten gewordenen Tierarten wie der Feldlerche, der Schafstelze oder dem Feldhasen.