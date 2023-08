Sandro Heuberger (31) wurde in Winterthur geboren und wuchs in Wiesendangen und Elsau auf. Nachdem er eine Lehre zum Informatiker abgeschlossen hatte, zog Heuberger 2014 nach Berlin, um dort an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Gamedesign zu studieren. Dieses Jahr hat er dort seinen Master abgeschlossen. Bereits 2020 gründete er gemeinsam mit seinen Studienkollegen Timo Falcke, Luca Langenberg und Zwi Zausch das Spielentwicklungsstudio Toukana Interactive. Im März 2021 veröffentlichten die vier eine Frühversion (Early Access), im April 2021 die Vollversion des PC-Spiels «Dorfromantik». Seit September 2022 ist das Game auch für Nintendo Switch erhältlich. (fgr)