Pyrotechnik geht in Flammen auf – «Wie ein Erdbeben» – grosse Feuerwerksexplosion in Kalifornien Bei einer Explosion von Feuerwerkskörpern in Ontario sind mehrere Häuser in Brand geraten. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben.

Rauch steigt nach einer grossen Explosion von Feuerwerkskörpern auf. Foto: Foto: Watchara Phomicinda/The Orange County Register/AP/dpa

Erhebliche Mengen an Pyrotechnik hätten sich am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in einem Haus in der Stadt Ontario in der Nähe von Los Angeles entzündet, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. In dem Gebäude in einer Wohngegend wurden demnach Knallkörper gelagert, die normalerweise für Feuerwerkshows verwendet werden.

Zunächst gab es keine Angaben dazu, warum das Material sich dort befand und sich entzündete. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf, darunter auch die Bundespolizei FBI.

In US-Medien und sozialen Netzwerken waren Bilder der riesigen Explosion zu sehen. Auf den Aufnahmen ging buntes Feuerwerk inmitten riesiger Rauchschwaden in die Luft. Die dunklen Rauchwolken seien Dutzende Kilometer weit zu sehen gewesen, schrieb die Zeitung «Los Angeles Times». Die Explosion habe sich wie ein Erdbeben angefühlt, zitierte das Blatt eine Anwohnerin. Den Angaben nach standen das Gebäude mit dem Feuerwerkslager sowie mehrere angrenzende Häuser in Flammen. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, da Einsatzkräfte die Explosion von weiterem Feuerwerk befürchteten. Zur Sicherheit der Anwohner ordneten Polizei und Feuerwehr eine Evakuierung der Gegend an.

SDA/step