Die Windkraft vermag Kühe zu versetzen. Illustration: Ruedi Widmer

Hände hoch, wer alles für erneuerbare Energien ist! Fragt man in der «Landluft»-Region herum, bleibt fast keine Hand unten. «Grundsätzlich» ist das häufigste Wort in den Antworten der Gemeinden, auf deren Boden dereinst grosse Windräder gebaut werden könnten. Selbst die schärfsten Kritiker sind «im Grundsatz» dafür. Aber Windräder auf dem eigenen Hausberg? Das dann doch bitte nicht so gern.

Das passt zum Resultat der Windkraft-Umfrage von Tamedia: viel Rückenwind für die Windräder beim Zürchervolk. Im urbanen Raum und bei den Wählern der fünf Klimaallianz-Parteien Grüne, GLP, SP, EVP, AL ist die Akzeptanz grösser als auf dem Land, wo bürgerlich gewählt wird. Kein Wunder: Die Windräder werden ja auch nicht in den Städten gebaut. Es ist ein Leichteres, für etwas zu sein, das einen selber nicht betrifft.

Aber warum sich auch verbal winden und streiten, wenn es viel bessere Alternativen gibt? Nicht «im Grundsatz», sondern im Bodensatz auf dem Grund von Vater Rhein. Dieser hat nämlich Blähungen und furzt. Das Flusskraftwerk bei Eglisau lässt Faulgas entstehen. Dieses enthält Methan, das ein schädliches Klimagas ist, aber eben auch ein wertvoller Energieträger. So besteht Erdgas vor allem aus dem brennbaren Methan.

Daher gibt die Zürcher Baudirektion wohl bald ein neues Gesetz in die Vernehmlassung: Jeder, der auf dem Rhein mit einem Schlauchboot, Stand-up-Paddle, Kajak oder sonst einer schwimmenden Nussschale unterwegs ist, muss die aus dem Fluss aufsteigenden Methanblasen mittels einer kostenlos zur Verfügung gestellten Spezialgasflasche einfangen und an der nächsten Sammelstelle abgeben.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 12 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.