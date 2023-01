System aus Winterthur – Wie ein Radar die Vögel vor dem Tod bewahrt Windkraftanlagen sollen künftig mehr umweltfreundlichen Strom liefern. Doch oft spricht der Vogelschutz dagegen. Das Radarsystem eines Winterthurer Start-ups kann das Problem lösen. Ines Rütten

Dominik Kleger ist seit dem neuen Jahr CEO der Swiss Birdradar Solution AG aus Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Auf dem Dach des Winterthurer Technoparks steht ein unscheinbarer silberner Kasten mit einer weissen Kuppel darauf. Der Kasten enthält ein Radar-System, das sämtliche Aktivitäten in der Luft bis in die Höhe von einem Kilometer erfasst – vor allem Vögel stehen dabei im Fokus. «Wir testen das Gerät hier und sammeln Daten», sagt Dominik Kleger, CEO der Swiss Birdradar Solution AG.

Das Unternehmen entwickelt und produziert im Technopark Radar-Anlagen, die ziehende Vögel, Fledermäuse sowie Insekten erkennen und identifizieren kann. Die Geräte sind für die Forschung, die Umweltbeobachtung oder für den Vogelschutz in Windkraftanlagen im Einsatz. Denn diese stehen oft in der Kritik, zum Vogelsterben beizutragen. Die gefiederten Tiere stossen mit den sich drehenden Rotoren zusammen und werden verletzt oder getötet. Mit den Radar-Geräten der Swiss Birdradar Solution AG können massenhafte Kollisionen verhindert werden. Denn der Radar erkennt die Zugvögel in Echtzeit, und die dazugehörige Software kann die Windanlage ausschalten, bis der Vogelzug vorbei ist.

«Damit können wir die Anzahl der Kollisionen zwischen Windkraftanlagen und Vögeln verringern», sagt Kleger. Das könne auch zur besseren Akzeptanz von Windkraftanlagen beitragen. Und Akzeptanz braucht es. Denn die Politik will in den kommenden Jahren vermehrt auf Windkraftanlagen für die Stromproduktion setzen, wie der Zürcher Regierungsrat kürzlich bekannt gegeben hat.

Idee kam bei Windparkplanung

Dominik Kleger ist seit dem neuen Jahr CEO des Start-ups. Allerdings arbeitet der Elektrotechniker schon seit 2017 für das Unternehmen, das 2013 gegründet wurde. Kleger studierte an der ZHAW und war nach dem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule tätig. So kam er in Kontakt mit der Swiss Birdradar Solution AG, die damals als Innosuisse-Projekt mit der ZHAW zusammenarbeitete. Auch Kleger arbeitete an der Entwicklung des ersten Prototyps mit und lernte so seinen heutigen Arbeitgeber kennen. «Die Technologie fand ich schon immer spannend und wir setzen sie für eine sinnvolle Sache ein», sagt er.

Die Idee für das Start-up kam dem Unternehmer Urs Seiffert, während er Windparks plante. Für den Vogelschutz sollten diese während des Vogelzugs im Frühling und Herbst abgeschaltet werden. Seiffert dachte an eine technische Lösung, welche die Zeiten des Vogelzugs genauer erkennen und die Anlagen gezielt dann abschalten kann, wenn Vögel in Gefahr sind. Dabei trat er in Kontakt mit der Vogelwarte Sempach, die schon damals Radar-Anlagen für die Vogelforschung im Einsatz hatte. Seiffert kam so auf die Idee, die Radar-Technologie auch für die Windkraftanlagen zu nutzen, und gründete zusammen mit anderen Geschäftspartnern das Start-up Swiss Birdradar Solution AG. Die Geschäftsführung hat er per Anfang dieses Jahres an Dominik Kleger abgegeben und konzentriert sich nun auf die strategische Führung und die Geschäftsentwicklung.

Flügelschlag wird analysiert

Unterdessen hat das Unternehmen mehrere Geräte entwickelt, die vor allem in Europa, aber auch in den USA und in Asien im Einsatz sind. Eines dieser Geräte sendet seine Radar-Impulse vertikal trichterförmig in den Himmel und erkennt so Vögel. Das System kann sogar verschiedene Artengruppen identifizieren und zuteilen. Dazu analysiert es das Flugverhalten und den Flügelschlag der Tiere. Ein Singvogel beispielsweise flattert beim Flug anders als ein Watvogel. Das Radar nimmt diese Muster auf, und die Software wertete die Daten in Echtzeit aus.

Das typische Flügelschlagmuster eines Watvogels. Grafik: PD

Auch Insekten werden anhand des Flügelschlagmusters erkannt. Um Referenzdaten zu gewinnen, mit denen die Software arbeiten kann, müssen die Forschenden manchmal auch kreativ sein: Sie lassen gezielt verschiedene Insekten über dem Radar frei, um deren Flügelschlagfrequenzen aufzuzeichnen. Im vergangenen Frühling waren es zum Beispiel Libellen, die per Drohne in den Radarbereich geflogen und dort in die Freiheit entlassen wurden. «So weiss unsere Software jetzt, wie Libellen im Radar aussehen, und kann sie erkennen», erklärt Kleger. Für diese Datensammlung arbeitet die Swiss Birdradar Solution AG eng mit internationalen Forschungsinstituten aus dem Umweltbereich zusammen.

Doch auch zum Schutz einzelner Vögel kann ein Radargerät zum Einsatz kommen. Dieses kann zum Beispiel einen Adler am Flugmuster erkennen und dessen Position zur Windanlage in 3-D bestimmen. So ist es möglich, die Windräder abzuschalten, bevor der Adler die Rotoren erreicht. Im Fokus steht derzeit auch der Schutz von Fledermäusen. «Aber deren Erkennung ist noch in der Entwicklung», sagt Kleger. «Es ist schwierig, dafür Referenzdaten zu sammeln.»

«Klassenbeste» bleiben

Etwa sieben Radargeräte baut das Start-up im Jahr in seinen Räumen im Winterthurer Technopark. Für ein Gerät arbeitet ein Mitarbeiter insgesamt etwa einen Monat Vollzeit, bis dieses einsatzbereit ist. Zwar haben die Winterthurer auch internationale Konkurrenz: «Aber unser Ziel ist, dass wir bei der Erfassung von Biomasse in der Luft Klassenbeste bleiben», sagt Kleger. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt das Unternehmen derzeit ein neues Gerät, das kleiner ist als seine Vorgänger, weniger Strom verbraucht und die Flugbahnen der Tiere noch genauer auswerten kann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.