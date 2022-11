Das Geschenk eines Sportpioniers – Wie ein Student zum Vater des Unihockeys wurde Wer nach den Wurzeln der Sportart sucht, landet bei Hurti Wiedmer. Der Eishockey-Fan begeisterte vor 50 Jahren die Jugend damit, jetzt findet die 14. WM der Männer statt. Annick Vogt Nicolas Kaiser

Ist von September- muss ersetzt werden nach dem Spiel am 5.11.! Foto:

Die explosionsartige Verbreitung der heute drittgrössten Teamsportart der Schweiz (hinter Fussball und Volleyball) beginnt mit einer Kartonschachtel. Ein Professor drückt diese dem Studenten Hurti Wiedmer in die Hände. Dieser zieht 1973 von Bern nach Zürich, um an der ETH Sport zu studieren. Dort legt er unbewusst den Grundstein für einen Sport, der sich innerhalb eines halben Jahrhunderts fest in der Schweiz verankert.