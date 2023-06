Holzbau in Dägerlen – Wie eine Alphütte aus Seuzach ans Kantonale Turnfest kam Obwohl das Kantonale Turnfest ohne vorhandene Infrastruktur auskommen musste, sind auf dem Areal überall kleine Holzbauten zu finden – darunter ein zweistöckiges Restaurant und ein selbst gezimmerter Brunnen. Tanja Hudec

Bevor es nach Oberwil ans Turnfest kam, stand das Alpenblick-Häuschen als Teil eines anderen Hauses in Seuzach. Foto: Enzo Lopardo

Am Bahnhof Henggart schläft eine junge Frau mit Sonnenhut im Gesicht und herunterhängendem Arm auf einer Bank. Aus einer umgekippten Bierflasche quillt warmer Schaum aufs Perron. Eine Gruppe Männer mit einem ziehbaren Ghettoblaster und eine Frau mit Rollator spazieren an der Dösenden vorbei. Erstere johlen laut. Letztere schüttelt den Kopf. Hinter ihnen steigen Familien mit Kinderwagen, Grüppchen von Senioren und mehrere Teenager aus dem Zug und steigen wenige Meter weiter vorne in einen Shuttle mit der Aufschrift «KTF Wyland».