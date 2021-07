Kolumne Landluft – Wie eine Art Kettenbrief zur Katastrophe führt Geben Sie Ihre Briefe früh genug auf, sonst kommt der Bundesrat vorbei. Nicole Döbeli

Die Landluft windet Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Die Post hat weniger Briefe auszutragen und leert deshalb die Briefkästen immer seltener. In Seuzach hat das beispielsweise zur Folge, dass Kundinnen und Kunden eines Optikergeschäfts ihre Brillen einen Tag später zurückerhalten. Ohne Brillen können diese wiederum die neuen Leerungszeiten auf den Briefkästen nicht lesen, und ihre Post kommt deshalb noch später an.

Die 85-jährige Gertrud wirft das Couvert mit dem Geburtstagsbatzen für Enkelkind Liam einen Tag zu spät ein, und die Post liefert es gemäss neuen Leerungen noch einen Tag später aus. Liam ist untröstlich und gibt darob prompt seine Anmeldung fürs Sommerferienlager nicht rechtzeitig auf. Das hat zur Folge, dass Lagerorganisator Paul wegen zu vielen Nachzüglern einen grösseren Standort suchen muss.

Der Vertrag für die grosse Wiese auf Bäuerin Sonjas Land kommt aber erst an, als diese bereits dem örtlichen Gewerbeverein die Zusage gegeben hat, die fünfjährliche Grossausstellung darauf durchführen zu können. Ihre Antwort erhält Paul gar nicht mehr, und so treffen in einer heissen Juliwoche zwei riesige Anlässe auf derselben Wiese aufeinander, was stante pede das Militär auf den Plan ruft.

Dieses schickt einen Brief nach Bern, um den Bundesrat zu warnen, denn einer der sieben Volksvertreter hätte am Folgetag zur Eröffnung der Gewerbeausstellung eine Rede über die Lage der Wirtschaft halten sollen. Das geht aber nicht, wenn zeitgleich 251 Sommerferienlagerkinder mit klebrigen Fingern und schmutzigen Knien jegliche Sicherheitsvorkehrungen verunmöglichen. Selbstverständlich kommt der Brief des Militärs ebenfalls nicht rechtzeitig an. Inmitten des Tohuwabohus spielt am nächsten Tag also ein Bundesrat Sackhüpfen in leeren Postsäcken und vergisst darob das Regieren.

