Gewerbe in Winterthur – Wie eine Gastro-Goldgrube zum Schuldengrab wurde Die Shisha-Lounge Gilgamesh lief lange gut. Wegen eines Umbaus und horrender Mieten sitzt der Besitzer heute in der Schuldenfalle. Mit dem Vermieter liegt er im Clinch. Till Hirsekorn

Warf lange viel ab, wurde dann aber zum erdrückenden Kostenblock: Die Sisha-Lounge Gilgamesh an der Stadthausstrasse unter Gastgeber Hikmet Jonuzi. Foto: Marc Dahinden

Die Fassade des Hauses zur Gloria an der Stadthausstrasse ist ein echter Blickfang. Steinstatuen von Merkur und Vulkan bewachen sein stolzes Portal. Entlang der neugotischen Fassade in Altrosa zieht sich ein breiter Erker hoch, bis ein turmartiger Ziergiebel das Gloria abschliesst. Auch als lebendiger Treffpunkt mit orientalischem Flair. Im Gilgamesh versanken die Gäste drinnen und draussen in ihren Sesseln und teilten sich zu orientalischen Klängen eine Wasserpfeife. Am Wochenende war die Shisha-Lounge gepackt voll. In der Branche galt sie als wahre Goldgrube. «Es stimmt. Man konnte hier sehr gutes Geld verdienen», räumt der heutige Bar-Besitzer Hikmet Jonuzi offen ein.