Krisenhelfer aus Winterthur erzählt – Wie eine kleine Hilfsorganisation in der Türkei Nothilfe leistet Matthias Spühler ist Vizepräsident der Borderfree Association und erzählt, wie die Organisation in Camps arbeitet, Kliniken aufbaut und wie immens der Schaden ist. Nicole Döbeli

Vanja Crnojevic war für die Borderfree Association als Erste vor Ort und hilft der lokalen Bevölkerung. Foto: Borderfree Association

Als am 6. Februar die Erde in der Türkei und in Syrien mit einer Stärke von 7,8 bebte, dauerte es nicht lange, bis die Borderfree Association den Entscheid fällte, vor Ort zu gehen. Vizepräsident Matthias Spühler erzählt in Winterthur, wie die kleine Zürcher Hilfsorganisation dabei vorgeht und was die Helferinnen erleben.