Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Wie eine Theaterloge mit Blick auf das ständige Kommen und Gehen Der Bahnhof Winterthur war schon in den 1970er-Jahren ein zentraler Begegnungsort. Damals noch geprägt durch einen eigenwilligen Betonbau, den «Buffet-Balken». Regula Geiser

Bahnhof Winterthur mit Jonas-Furrer-Galerie, um 1970. Eines von über 60’000 Bildern, die im

Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Giorgio Wolfensberger / bildarchiv.winterthur.ch

«Der Hauptbahnhof Winterthur ist mehr als ein Verkehrsknotenpunkt. Für uns Winterthurerinnen und Winterthurer ist er zentraler Begegnungsort und generationenübergreifender Treffpunkt», schreibt das Forum Architektur auf der Website «Unser Bahnhof Winterthur».

Das ist nichts Neues, wie diese Momentaufnahme an einem Sommernachmittag in den 1970er-Jahren zeigt. Vor dem Kiosk trifft man sich zu einem kurzen Schwatz. Ein älteres Ehepaar, er mit Krücke, wartet auf den Zug, vielleicht Richtung Zurzach ins Therapiebad. Ein kleiner Junge an der Hand seines Vaters quengelt, zwei Damen mit frisch frisiertem Pudel winken einem abfahrenden Zug Richtung Süden nach.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung