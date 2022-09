Miniserie «Faking Hitler» – Wie einer der grössten Presseskandale weltweit zustande kam Die preisgekrönte Serie mit den Stars Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger erzählt die unglaubliche Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher neu. Ein Ereignis. Harald Hordych

Gerd Heidemann (Lars Eidinger) präsentiert der Weltpresse die angeblichen Hitler-Tagebücher. Foto: RTL

Der reichliche Genuss von Alkohol gehört zum Klischee-Bestand des Schauspielberufs. Daran lässt auch Moritz Bleibtreu an der Theke einer Kneipe in Bonn keinen Zweifel, als er in der Pause von «Faking Hitler» ruft: «Wie geht der kürzeste Witz?» Blick in die Runde. Dann: «Gehen zwei Schauspieler an der Kneipe vorbei.» Den Witz gibt es mit jeder akademischen Berufsgruppe, aber Filmschaffende sind höfliche Menschen, die Crew rafft sich zu verhaltenem Gekicher auf. Auch Lars Eidinger lacht auf seine dezente Weise, zumindest zuckt sein Oberkörper.

Dann spielen die beiden Stars weiter, wie der «Stern»-Reporter Gerd Heidemann (Eidinger) und der fidele Kunstmaler Konrad Kujau (Bleibtreu) in einer Kneipe besoffen ausmachen, wie sie die sagenhaften Hitler-Tagebücher aus der DDR in den Westen schmuggeln können. Genauer gesagt: Zur Hamburger Zentrale der grossen deutschen Publikumszeitschrift «Stern», die Anfang der Achtzigerjahre als Begleiterin der politischen Szene weitaus wichtiger war als heute.

Das ist zentral, um zu verstehen, warum diese Tagebücher das Zeug zu einem der grössten Presseskandale weltweit hatten. Die Dimension war atemberaubend: 9,3 Millionen Mark hatte der «Stern» 1983 für 62 gefälschte Hitler-Tagebücher bezahlt. Auf einer internationalen Pressekonferenz hiess es: «Die Geschichte muss neu geschrieben werden.» Es sollte die grösste «Stern»-Stunde werden. Heraus kam ein anderer Superlativ: das legendärste Desaster.

Der Fälscher Konrad Kujau, der sich Heidemann gegenüber als Kunsthändler ausgab, der weiss, wo die Tagebücher verborgen sind, hatte die Tagebücher in einer so meisterhaft imitierten Handschrift verfertigt, dass sie von etlichen Experten für echt erklärt worden waren. Beim «Stern» wähnte man sich auf der sicheren Titelseite. Wenige Tage nach der Pressekonferenz machte aber ein Gutachten des Bundeskriminalamts alles zunichte: Das von Kujau benutzte Papier gab es zu Hitlers Lebzeiten noch nicht. Kujau und Heidemann wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Zum Schenkelklopfen ist die Geschichte wenig geeignet

Kujau starb 2000, Heidemann wird am 4. Dezember 90 Jahre alt. Und nun wird die Geschichte dieser spektakulären Blamage in einer sechsteiligen Mini-Serie bei RTL+ neu erzählt. Und zwar auf eine Weise, welche die auf Fakten beruhende fiktionale Aufarbeitung dieser monströsen Schelmengeschichte mit all ihren surrealen Momenten zu einem Ereignis macht. Die Serie vergisst über dem Klamauk nicht den Ernst des Skandals und entdeckt darin wiederum die Komik von Selbstüberschätzung, Grössenwahn und Wirklichkeitsverleugnung.

Gedreht wurde fünf Wochen lang parallel mit zwei Teams unter anderem in einem Dorf bei Bonn, wo der sinnenfrohe Instinktmensch Kujau mit seiner Lebensgefährtin in muffigster kleinbürgerlicher Gemütlichkeit wohnt. Dorthin ist der Weltmann Heidemann wieder mal mit seinem Jaguar gekommen – Lagebesprechung. In Sektlaune! Hm, nüchtern betrunken sein? Bleibtreu und Eidinger erzählen sich vor jeder Aufnahme Witze, um sich aufzulockern. Jetzt wieder Eidinger: Kommt ein Deutscher an die Schweizer Grenze. Fragt der Zöllner: «Haben Sie Waren?» Antwortet der Deutsche. «Das heisst: Sind Sie gewesen?» Action!

«Faking Hitler» mit Lars Eidinger (l.) und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen. Foto: RTL

Die Witze sind keine Thekenbrüller, die Stimmung ist so ambivalent wie die ganze Geschichte: Ja, sie war grotesk, ja, sie war bizarr, aber zum Schenkelklopfen ist sie so wenig geeignet wie die hintersinnigen Scherze der beiden Hauptdarsteller.

Bei der Verfilmung bestand die Gefahr, ein legendäres Schelmenstück so albern zu erzählen, dass es zur Schmierenkomödie gerät. Zumal es ein grosses Vorbild aus dem Jahr 1992 gibt: «Schtonk!» von Helmut Dietl schaffte es auf die Nominierungsliste für den Oscar als bester ausländischer Film. «Schtonk!» betonte mit Darstellern wie Götz George und Uwe Ochsenknecht und satirischer Überzeichnung die Farce. «Schtonk!» war oft grell und laut, «Faking Hitler» will leise sein.

Grandiose Mischung aus Begriffsstutzigkeit und listiger Verschlagenheit

Die Geschichte entspinnt sich langsam: Wie Heidemann über einen Sammler das von Kujau gefälschte erste Tagebuch gezeigt bekommt, wie er die grosse Chance für sich und sein Blatt wittert, wie Kujau sich von Millionen Mark ködern lässt, sich 62 Bände aus den Fingern zu saugen, wie die beiden Freunde werden, der eine aber nichts davon ahnt, welches böse Spiel der andere mit ihm spielt, und wie schliesslich alle Bedenken über Bord geworfen werden, weil die Aussicht auf Millionen vor allem der Verlagsleitung, die den Deal damals mit dem Ressort Zeitgeschichte an der skeptischen Chefredaktion vorbei einfädelt, den Geist vernebelt.

Es sind die Details dieser unfassbaren Geschichte, die eigentlich kleinen Szenen und Momente, die «Faking Hitler» einen feinen, humoristischen Ton geben, der schliesslich in den Wahnsinn der Veröffentlichung führt. Momente wie die, als Kujau erfährt, dass die Tagebücher von einem Gutachter überprüft werden sollen. Da sagt er – mühsam seine Panik kaschierend: «Gut, wenn sie den brauchen, dann brauchen sie den wahrscheinlich.» Bleibtreu spricht solche Sätze des begabten wie versoffenen Genussmenschen mit einer grandiosen Mischung aus Begriffsstutzigkeit und listiger Verschlagenheit.

Eidingers Heidemann hat nichts von der ins Leere laufenden Starreporterpose aus «Schtonk!», eher etwas von einem besessenen Buchhalter, der sich gut kleidet und ein plötzlich aufblitzendes Talent zur gewitzten Menschenfängerei besitzt. Die beiden Hauptdarsteller bereichern das Konzept mit ihrer zurückhaltenden komödiantischen Präzisionskunst – neben einem glänzend aufspielenden Cast von grossen Charakterdarstellern.

Ein F für ein A

Zum Glück hatten Bleibtreu und Eidinger an einem Dokudrama kein Interesse, wie sie nach der Kneipenszene erzählen. Bleibtreu etwa wollte Kujau so spielen, wie er die Figur von Anfang «in meinem Kopf gemocht» hatte: «Ein verschmitzter Lebemann, der das Leben sehr geliebt hat, ein Spieler, ein Schlitzohr.» Es ist eine Freude zu sehen, wie Verblüffung, Ärger, Erstaunen und Fassungslosigkeit immer wieder die feinste Verwüstung in den Gesichtern der beiden zunehmend geplagten Unglücksraben hinterlassen. Und dafür gibt es reichlich Anlass.

Zum Beispiel, als Kujau erfährt, dass der altgotische Buchstabe, den er als Initial «A» für Adolf auf die Tagebuchkladden geschrieben hat, in Wirklichkeit das «F» ist. Und so der legendäre Fehler «FH» entstand. Ein Problem? Nicht für Leute, die nur an die Beweise glauben, die bestätigen, was sie glauben wollen. So war dann doch alles in Ordnung, weil «FH» natürlich nur «Für Hitler» heissen kann, oder? Und das ist ausnahmsweise kein Witz.

«Faking Hitler» wurde in Deutschland mit dem Fernsehpreis «Bester Schauspieler» (Moritz Bleibtreu) und «Beste Drama Serie» ausgezeichnet. Die Serie ist jetzt auf RTL+ zu streamen.



