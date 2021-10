Der FCW nach dem Sieg beim FC Thun – Wie einst vor zwei Jahrzehnten Der FC Winterthur hat die Chance, längere Zeit an der Spitze der Challenge League zu verweilen. Die letzte Erfahrung in dieser Rolle machte er im Herbst 2001, als die «Ära Keller» begann. Hansjörg Schifferli

Für den FCW gilt es auch, sich als Leader in der Rolle des Gejagten zurechtzufinden. Hier feiern die Spieler in Thun. Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es war der Herbst 2001, es waren die Tage, da Hannes W. Keller das Präsidium des finanziell problembeladenen FC Winterthur übernahm und ihn, wie längst beruhigt gesagt werden darf, ganz einfach rettete. In diese erste Zeit des HWK fiel allerdings auch eine Nationalliga-B-Qualifikationsrunde, in welcher der FCW wochenlang als Leader von Runde zu Runde marschierte. Mit Trainer Urs Schönenberger, dem Torhüter Erich Hürzeler, dem Abwehrchef Renato Brugnoli, dem kopfballstarken Mittelfeldspieler Gabor Gerstenmaier oder den Stürmern Pascal Renfer und Patrik Ramsauer waren die Winterthurer fast den ganzen Herbst über Erster der Zwölfer-NLB. Nach 18 Runden, vier Spieltage vor Schluss, hatten sie ihren Platz in der Auf-/Abstiegsrunde auf sicher.