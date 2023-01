Tipps der Wissenschaft – Wie Eltern die Wut trotzender Kinder bändigen Zornausbrüche in der Trotzphase gehören zur normalen Entwicklung. Doch für Eltern sind sie anstrengend. Forschende nennen Strategien, um damit umzugehen. Nadine Zeller

Ich will aber da hin: Ein Kind zeigt dem Vater, wo es langgeht. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Kinderhand ballt sich um das Broccoliröschen und pfeffert es auf den Küchenboden. «Das hebst du jetzt wieder auf», sagt der Vater am festlich gedeckten Familientisch. «Nein!», schreit das Kind und stapft über Reis und Broccoli hinweg durch die Küche. Schon ist er wieder zu Ende – der Traum vom harmonischen Familienessen. Es kann zum Verzweifeln sein: Auch Eltern möchten sich manchmal am liebsten selbst auf den Boden werfen und in Wutgeheul ausbrechen. Auch für Erwachsene ist es nicht so einfach, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Wie also gelingt es trotzdem? Wie gehen sie am besten mit Wutanfällen von Kindern um? Und welche Antworten hat die Wissenschaft parat?