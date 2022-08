31': Das 1:0 ist zu wenig

Der FCW müsste hier bereits wesentlich deutlicher in Führung liegen. Der Unterklassige versucht die Winterthurer bislang mehrheitlich vergebens am Kreieren von Chancen zu hindern. Nur an der Vollendung eben dieser scheitert es bis auf den Treffer von Schättin in der ersten halben Stunde.