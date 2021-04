Jugendliche und Corona in Winterthur – Wie erreicht man die Jungen? Die Stadtpolizei versucht, Jugendliche auch via Social Media zu erreichen. Naiv und anbiedernd, meint ein Kritiker. Plausibel und positiv, eine Medienpsychologin. Till Hirsekorn

Corona-Party in Winterthur? Anonymer Aufruf im Umlauf. Auf dem Bild: Eine fast normale Freitagabendsituation im Stadtpark bei der Oskar-Reinhard-Stiftung. Foto: Enzo Lopardo

Es blieb ruhig in Winterthur am letzten Wochenende. Kein zweites «St. Gallen» mit Jugendkrawallen, obwohl es in sozialen Medien auch zu Partyaufrufen im «Städe» gekommen war, dem Stadtpark. Dort trafen sich dann gegen 200 Jugendliche. Einige offenbar «wie immer». Andere «aus Neugier», um zu sehen, ob tatsächlich etwas passiert. Die Stadtpolizei hatte am Freitag auf Instagram einen längeren Appell an die Jugend gerichtet, den Aufrufen nicht zu folgen. «Gewalt ist die Sprache von Losern. Sie schadet der Sache, sie schadet euren und unseren Anliegen. (…) Ihr lebt in einer schwierigen Zeit, und – Kompliment – ihr macht es gut! Ihr arrangiert euch oft besser mit der Situation als wir Erwachsenen. Lasst euch darum nicht von ein paar wenigen Chaoten und Hetzern auf Instagram oder Snapchat verleiten!», hiess es darin unter anderem.