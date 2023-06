Brückenbau bei Rüdlingen/Flaach – Wie es ist, eine neue Brücke über den Rhein zu bauen Sie sind wahre Brückenbauer. Nicht nur, weil sie seit eineinhalb Jahren parallel zur alten Rheinbrücke eine neue bauen. Die Bauarbeiter regeln notfalls auch mal den Verkehr. Dagmar Appelt , Marc Dahinden

Der Blick vom Kran am nördlichen Brückenende auf die Flaacher Seite. Links die alte, rechts die neue Rheinbrücke. Foto: Marc Dahinden

Zwei rote Baukräne vor grüner Waldkulisse künden die grosse Baustelle schon von weitem an. Im Zeitlupentempo schwenkt der lange Arm des Krans am südlichen Ende der Brückenbaustelle nach Norden. An seiner Kette baumelt ein Kompressor, den zwei Bauarbeiter schliesslich in Empfang nehmen. Das Schauspiel wird von den Autofahrerinnen und Autofahrern beobachtet, die an der roten Ampel warten, bevor sie auf der alten Brücke an der neuen vorbei nach Flaach fahren. Es sei denn, sie starren auf ihr Handy.