Veloladen in Winterthur – Wie es mit Akerets Veloladen weitergeht Urs Mannhart hat das Traditionsgeschäft von André Akeret an der General-Guisan-Strasse übernommen und in zwei Schritten eröffnet. Auch er ist Mech und hält an der Werkstatt fest, im Laden setzt er auf Velos und E-Bikes. Christian Lanz

Urs Mannhart (links) übernimmt das Velogeschäft von André Akeret. Bild: Madeleine Schoder

Nach 24 Jahren gab André Akeret seinen Veloladen an der General-Guisan-Strasse per Ende Dezember auf. «Es waren anstrengende Jahre, aber auch eine schöne Zeit», sagte er damals gegenüber dem «Landboten». Nun hat Urs Mannhart das Traditionsgeschäft von André Akeret übernommen. In seiner Velo Mannhart GmbH wird er einerseits neue Velos und E-Bikes zum Verkauf anbieten. Gleichzeitig offeriert er einen Reparaturservice. «Ich möchte den Laden so führen wie seinerzeit André Akeret», sagt er. Nämlich unkompliziert, flexibel und zuverlässig.