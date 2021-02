Wirtschaft in Winterthur – Wie es mit Robert Heubergers Lebenswerk weitergeht Vier Einkaufszentren, zwei Hotels und über 2000 Wohnungen hat Robert Heubergers Siska gebaut. Seine Söhne führen das Lebenswerk weiter – und bauen es aus. Michael Graf

Vom Vater zum Sohn: Robert Heuberger mit Sohn Günter an einer Medienkonferenz 2004. Foto: Heinz Diener

Drei Patrons brachten es im letzten Jahrhundert in Winterthur zu grossen Vermögen: Hugo Erb, Bruno Stefanini und Robert Heuberger. Alle drei wurden in der Zwischenkriegszeit geboren, und alle drei gaben bis ins hohe Alter in ihren Firmen den Ton an. Bei zweien misslang die Weitergabe ihres Lebenswerks: Das Erb’sche Imperium zerbrach kurz nach Hugo Erbs Tod 2003. Und um Bruno Stefaninis Erbe entspann sich ein mehrjähriger Rechtsstreit zwischen der damaligen Geschäftsleitung und den Nachkommen.

Im Falle von Robert K. Heuberger, der letztes Wochenende im Alter von 99 Jahren verstorben ist, dürfte vieles ruhiger ablaufen. Die Zuständigkeiten bei der Siska scheinen klar geregelt.