Donald Trump unter Druck – Wie es weitergeht mit den Geheimakten aus dem Weissen Haus Der Ex-Präsident hat im Streit über die beschlagnahmten Dokumente das Oberste Gericht eingeschaltet. Er setzt offenbar auf die ultrakonservative Mehrheit der Richter. Christian Zaschke aus New York

Noch ist nicht klar, ob der Supreme Court den Fall überhaupt annimmt: Donald Trump wendet sich im Streit über die Auswertung beschlagnahmter Geheimdokumenten an das Oberste Gericht. Foto: Jeff Kowalsky (AFP)

Donald Trump ist derzeit in Klagelaune. Das ist der ehemalige US-Präsident prinzipiell immer, aber derzeit äussert es sich nicht bloss in Worten, sondern darin, dass er aktiv vor Gericht zieht. Anfang der Woche hatte Trump den Sender CNN wegen angeblicher Verleumdung auf 475 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Am Dienstag zog er vor den Supreme Court, um zu verhindern, dass das Justizministerium als streng geheim klassifizierte Dokumente auswerten kann, die das FBI vor knapp zwei Monaten in seinem Golfklub Mar-a-Lago in Florida beschlagnahmt hatte.