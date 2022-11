Rychenberg unterliegt Wasa zweimal – Wie es zum Schiffbruch kam Der HC Rychenberg ist gegen Waldkirch-St. Gallen zuerst im Cup ausgeschieden und dann hat er auch das Meisterschaftsspiel verloren. Trainer Philipp Krebs erklärt, wie damit umzugehen ist. René Bachmann

«Wir zogen ein schlechtes Wochenende ein», bilanziert Rychenbergs Trainer Philipp Krebs Foto: Urs Kindhauser

Es hätte am vergangenen Wochenende ein weiterer Schritt in der grundsätzlich erfreulichen Entwicklung des HC Rychenberg werden sollen. Doch dann erlitt das Team von Philipp Krebs gegen Waldkirch zweimal Schiffbruch, schied im Cup-Viertelfinal mit 2:4 aus und verlor tags darauf in der zehnten Meisterschaftsrunde gleich mit 2:7. Trainer Philipp Krebs sucht nach Gründen, beschwichtigt aber gleichzeitig.

Wie erklären sie sich die zwei Niederlagen? Wir zogen einfach ein schlechtes Wochenende ein. Wir haben ein paar Absenzen zu beklagen [Anm.: Jonathan Nilsson, Tobias Studer und Pascal Meier] und die anderen haben zu wenig gut gespielt.

Wo lagen die wesentlichen Probleme? Wir agierten schläfrig, sahen die offenen Passwege nicht und waren nicht bereit, unsere Chancen zu nutzen. Und je länger die Spiele dauerten, desto mehr wollten wir mit dem Kopf durch die Wand. Am Sonntag brachen wir am Ende als Team etwas auseinander. Das darf eigentlich nicht passieren, geschieht aber einmal pro Saison.

Wie gedenken sie auf die beiden enttäuschenden Leistungen zu reagieren? Wir müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

