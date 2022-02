Demonstrationen in Zürich – Wie es zum Zürcher Kampf zwischen Antifaschisten und Neonazis kam Vergangene Woche überforderten Demonstrationen von Neonazis und Linksextremen die Polizei. Was Zürich nun erwartet. Corsin Zander , Samuel Schalch (Fotos)

Einer von mehreren Demonstrationszügen: Antifaschisten gehen am Samstagnachmittag durch die Bahnhofstrasse. Foto: Samuel Schalch

Als sich am vergangenen Samstag in Zürich Neonazis ankündigten und Tausende dem Aufruf zur Gegendemonstration folgten, war das aus mehreren Gründen bemerkenswert: dass die Gegendemonstranten so zahlreich waren – und dass die Nazis überhaupt erschienen sind.