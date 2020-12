Aufruf an unsere Leserinnen und Leser – Wie feiern Sie Corona-gerecht Weihnachten? In der Familie von Petra K. ist man sich uneinig, wie Weihnachten unter Corona-Bedingungen gefeiert werden soll. Geht es Ihnen auch so? Oder haben Sie eine optimale Lösung gefunden? Schreiben Sie uns – via Kommentar am Ende des Artikels oder via E-Mail –, wie Sie dieses Jahr Weihnachten feiern! Thomas Münzel

Singen ist in diesem Jahr unerwünscht. Der Bund rät: «Hören Sie besser Weihnachtslieder auf Ihrer Musikanlage. Denn gemeinsames Singen und das Spielen von Blasinstrumenten können das Ansteckungsrisiko erhöhen.» Foto: Keystone

Die vom Bundesrat beschlossenen Rahmenbedingungen zum diesjährigen Weihnachtsfest sind ja das eine. Das andere aber ist, wie Singles, Paare und Familien in diesem Jahr – bei teils unterschiedlichen An- und Einsichten zu Corona – tatsächlich Weihnachten feiern. Petra K. (Name der Redaktion bekannt) beispielsweise hat ein mulmiges Gefühl, wenn sie an die kommenden Tage denkt: «Der Riss geht leider quer durch unsere Familie.» Petra K. möchte Weihnachten Corona-gerecht feiern. Mit Abstand und draussen an der frischen Luft in ihrem Garten. Ein Bruder von ihr findet das völlig übertrieben. Er lehnt auch die allgemeinen Corona-Regeln ab und geht regelmässig ohne Schutzmassnahmen jassen.

Die Mutter hat den Sohn ausgeladen

Und wie sieht jetzt die Lösung aus? «Da ich am 24. Dezember ohnehin jedes Jahr mit meiner Mutter und einem anderen Bruder, die beide zur Risikogruppe gehören, Weihnachten verbringe, ist zumindest dieser Tag kein Problem.» Anders sieht es am 25. Dezember aus. «An diesem Tag kommt normalerweise der andere Bruder mit seiner Familie zu meiner Mutter, und wir feiern dann alle zusammen in ihrem Haus Weihnachten.» Petras Mutter hat nun aber jenem Sohn, der sich nicht an die Corona-Regeln halten will, eine Absage erteilt. Sie wolle in diesen Corona-Zeiten nicht so viele Leute um sich haben, meinte sie. Ihr Bruder glaube aber nicht, dass die Mutter das wirklich ernst meine, sagt Petra K. Sie hofft jetzt, dass trotzdem alles gut über die Bühne geht.

Erzählen Sie uns von Ihren Weihnachtsplänen!

Wahrscheinlich ist Petra K. mit ihren Sorgen nicht allein. In vielen Haushalten wird derzeit darüber diskutiert, wie man die Feiertage verbringen will. Wie und wo werden Sie selber, liebe Leserinnen und Leser, die kommenden Weihnachten verbringen? Gab es bei der Planung Konflikte, oder sind alle in der Familie so weit zufrieden? Erzählen Sie uns davon via Kommentar unter diesem Artikel, oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen und Tipps!