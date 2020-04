Online-Shopping in Winterthur – Wie fleissig Lädeli-Besitzer und Clubs online unterstützt wurden Das Altstadt-Gewerbe reagierte mit einem Onlineshop auf den Lockdown. Offenbar klickten sich die Winterthurerinnen und Winterthurer fleissig durchs Sortiment. Till Hirsekorn

Blumen, Kosmetika, Sportartikel und das Wimmelbuch liefen auf dem Online-Marktplatz offenbar am besten. Foto: Screenshot

Der Lockdown zwang das lokale Gewerbe und die Kulturszene dazu, kreativ zu werden. Der Verein Junge Altstadt zum Beispiel lancierte vor knapp vier Wochen den «Online-Marktplatz» mit aktuell 36 Läden – und dieser wird deutlich besser genutzt als von den Machern erwartet. Rund 25‘000 Klicks habe man bis anhin erhalten, rund 1000 pro Tag. «Und das, obwohl wir die Plattform nicht gross bewerben konnten», sagt Geschäftsführer Heinz Schudel stolz. Die Auslieferung per Velokurier auf den nächsten Tag funktioniere tadellos. Besonders gut seien Blumen, das Winterthurer Wimmelbuch, aber auch Sportartikel und Kosmetika gelaufen. Die Umsätze könne er nicht beziffern, doch die Onlineverkäufe seien für die Landenbesitzer sicher «mehr als nur einen Tropfen auf den heissen Stein», meint Schudel.

«Coole Sache»

Bei Blumen Müller an der Wartstrasse heisst es, man habe «zwischen zwei und zehn Sträussen» pro Tag verkauft, besonders häufig (die vergleichsweise günstigen) Tulpen und besonders üppig über die Ostertage. «Eine coole Sache», sieht Floristin Nina Spühler im Online-Marktplatz deshalb. Parallel dazu habe man auch über Direktbestellungen und einen zweiten grossen Verkaufskanal ein paar Sträusse und Gedecke verkauft. «Aber wir sind froh, dass wir am Montag das Geschäft endlich wieder öffnen können.»



Vom Wimmelbuch wurden bei House of Winterthur über den Altstadt-E-Shop knapp 60 Exemplare geordert. In mehreren Buchhandlungen ist der Comic dem Vernehmen nach schon wieder ausverkauft. «Gerade jetzt ist das Buch wahrscheinlich eine besonders willkommene Nebenbeschäftigung für Familien mit Kindern», vermutet der Autor Samuel Schuhmacher.



Alle wollen nicht töpfern

Statt auf Konsum setzte die Soli-Plattform Keinkauf.ch auf einen humorvollen Spendenaufruf für Kult und Kultur. Beim Fotografen Milad Ahmadvand zum Beispiel bucht man kein Fotoshooting für nur 34 Franken, beim Portier kein veganes Sandwich für läppische 10 Franken.



Umsatz- und mengenmässige Renner waren offenbar die FCW-Becher, die für einen Fünfliber nie auf dem Rasen der Schützenwiese landeten. Auch der Töpferkurs, der im Machwerk nicht stattfand (50.–), brachte gut was ein oder das letzte Bier im Musikclub Salzhaus (8.–), mit dem niemand anstiess.

Brachten auf Keinkauf.ch mengenmässig am meisten, umsatzmässig am zweitmeisten ein: Die FCW-Becher, die nie geworfen wurden. Foto: Screenshot

Insgesamt kamen innert drei Wochen offenbar gegen 20’000 Franken zusammen, im Schnitt 1000 Franken pro Shop, bei knapp 500 Besuchern pro Tag. «Das ist mehr, als wir uns je erträumt hätten», sagt Co-Gründer Philippe Weber. Doch mit dem Ende des Lockdown werde man auch Keinkauf.ch Shop für Shop wieder herunterfahren.

Die Junge Altstadt hingegen will an ihrem Onlineshop festhalten. Neustes Produkt: Mozzarella aus Kempthal.