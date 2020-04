Kontaktpflege in Corona-Zeiten – Wie früher Fragen stellen am Telefon Die Stadt Winterthur hat eine Helpline eingerichtet für ältere Leute ohne Internetzugang. Martin Gmür

Auch wenn kaum noch Wandtelefone mit Spiralkabel im Einsatz sind: Die Stadt nutzt auch diesen Kanal, um Fragen und Sorgen älterer Leute zu hören. Foto: Sophie Stieger

In vielen Quartieren sind in der Zwischenzeit Nachbarschaftshilfen angelaufen, die ältere Personen unterstützen oder für sie einkaufen gehen. Die Stadt hat diese Angebote gebündelt auf einer neuen Plattform, und auch der «Landbote» hat schon mehrfach auf Hilfeleistungen in Quartieren hingewiesen.

Nun meldet die Stadt, dass man auch eine Corona-Telefon-Help-

line für ältere Menschen ohne Internetzugang eingerichtet habe. Sie soll Auskunft geben über bestehende Hilfsangebote. Es ist die Nummer 052 267 57 99, das Telefon ist bedient von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Am anderen Ende der Leitung wird eine Mitarbeiterin der städtischen Fachstelle Alter und Gesundheit antworten.

Nebst dieser Mitteilung via Medien wird die Stadt in den nächsten Tagen alle über 65-Jährigen auch per Post auf dieses neue Angebot hinweisen. Betont wird: Diese Telefonnummer sollen primär Menschen nutzen, die sich nicht übers Internet informieren können.