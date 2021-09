Historisches Winterthur – Wie fünf Winterthurerinnen für ihre Rechte kämpften Das neue Hörspiel von Radio Stadtfilter erzählt von fünf Arbeiterinnen, die sich 1910 für den ersten Frauentag und das Frauenstimmrecht einsetzten. Tamara Stalder

«Sidi 1910» heisst das Hörspiel, das von den Arbeiterinnen in der Seidenstoffweberei erzählt. Diese Luftaufnahme der Sidi entstand 1920. Foto: Walter Mittelholzer (bildarchiv.winterthur.ch)

110 Jahre ist es her seit dem ersten Frauentag, an dem Frauen Gleichberechtigung, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen – und das Frauenstimmrecht verlangten. Dieses kam erst 60 Jahre später, 1971. Und 30 Jahre ist es her, seit in der Schweiz der erste Frauenstreik stattfand. Radio Stadtfilter hat diese drei Jubiläen als Anlass genommen, um ein historisches Hörspiel zu produzieren. Fünf Winterthurerinnen kämpfen darin um Gleichheit und politische Mitbestimmung.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Marta. Nachdem sie 1971 zum ersten Mal abstimmen darf, erinnert sie sich zurück, wie sie als junge Frau erstmals vom Frauenstimmrecht hörte. 1910 arbeitete sie als Textilarbeiterin in der Sidi Winterthur, der Seidenstoffweberei. Durch ihre Freundinnen in der Fabrik fängt sie an, sich für Politik zu interessieren und erlebt die Vorbereitungen für den ersten Frauentag in Winterthur. Marta erzählt vom Alltag und der ausländerfeindlichen Stimmung in der Sidi, vom sexistischen Vorarbeiter und ihrer Politisierung.