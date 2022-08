Erste Affenpocken-Todesfälle in Europa – Wie gefährlich ist die Situation? Warum hat die Schweiz keinen Impfstoff? Das Virus breitet sich auch hierzulande weiter aus. Doch anders als in der EU gibt es in der Schweiz keinen Impfstoff. Wann wird sich das ändern? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Alexandra Bröhm

Fast 25’000 gemeldete Affenpocken-Fälle gab es seit Ende Mai ausserhalb von Afrika. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat deshalb letzte Woche den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Auch in der Schweiz steigen die Zahlen, 272 Menschen erkrankten bis Ende Juli hierzulande.

Die gemeldeten Fälle, so nehmen Fachleute an, sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Noch immer sind der allergrösste Teil der Betroffenen erwachsene Männer, die Sex mit anderen Männern haben – warum das so ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. Es gab jedoch auch schon erkrankte Frauen, Deutschland meldete letzte Woche zudem zwei Fälle bei Jugendlichen.

Ein Impfstoff wäre wichtig, um die ansteckende Krankheit einzudämmen. In der EU ist ein solcher Impfstoff bereits zugelassen, in der Schweiz jedoch nicht. Warum das so ist, wann sich das ändern könnte und alle weiteren Antworten zum Ausbruch:

Wie ist die aktuelle Situation?

In Europa sind Ende letzter Woche erstmals zwei Männer an Affenpocken gestorben. Die beiden Männer aus Spanien waren 31 und 44 Jahre alt. Beide hatten keine Vorerkrankungen und waren nicht immunsupprimiert, wie die US-Medizinjournalistin Helen Branswell schreibt. Die Männer entwickelten eine Hirnentzündung (Enzephalitis) als Folge der Infektion, die tödlich verlief. Auch aus Südamerika und Indien gibt es Meldungen von einzelnen tödlichen Verläufen.

«Die Hirnentzündung ist eine seltene Komplikation der Affenpocken», sagt Infektiologe Benjamin Hampel, Co-Leiter der Arztpraxis Checkpoint in Zürich. Das sei bekannt, und es sei leider nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das auftrete. Beim Checkpoint behandeln die Ärzte und Ärztinnen momentan drei bis fünf bestätigte Fälle täglich, Tendenz leicht steigend. Noch immer seien die meisten Verläufe mild. Mild heisst jedoch nur, dass man nicht ins Spital muss. Betroffene können dennoch unter der Krankheit leiden.

Welche Symptome haben die Erkrankten?

Bisher wusste man, dass die Affenpocken meist in zwei Phasen verlaufen. Zuerst haben die Patienten Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, und danach kommt der Hautausschlag. «Wir sehen diesen zeitlichen Ablauf längst nicht immer», sagt Hampel. Manchmal komme auch der Hautausschlag als Erstes, oder die Krankheit verlaufe in zwei bis drei Schüben oder nur als Hautausschlag oder mit kaum Hautausschlag, dafür allgemeinem Krankheitsgefühl.

Starke Schmerzen und Narbenbildungen seien im Moment die grössten Probleme. Der Hautausschlag kann so schmerzhaft sein, dass die Betroffenen starke Schmerzmittel wie Morphinderivate brauchen, um die Beschwerden auszuhalten. In rund 2 bis 3 Prozent der Fälle ist deshalb eine Krankenhauseinweisung nötig, international sind es 8 bis 10 Prozent. In Einzelfällen müssen Genesene wegen der Narbenbildung operiert werden.

Ab wann ist man ansteckend?

Noch sind nicht alle Fragen geklärt, welche Übertragungswege das Virus nutzt. Sicher ist, dass einer der Hauptinfektionswege naher Hautkontakt ist. «Vermutlich ist man ansteckend, sobald man Symptome hat, wahrscheinlich ist es egal, ob das Fieber oder der Hautausschlag zuerst da ist», sagt Hampel. Noch ist unklar, ob auch Asymptomatische das Virus weitergeben können. Eine Veröffentlichung aus Belgien, die noch nicht begutachtet ist, gab Anfang Juli erste Hinweise, dass das möglich sein könnte. «Das würde auch erklären, warum der Ausbruch sich immer weiter ausdehnt», sagt Hampel.

Zudem diskutiert die Fachwelt, ob eine sexuelle Übertragung vielleicht auch länger möglich ist als jene über die Haut. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt auf seiner Affenpocken- Informationsseite , dass Infizierte so lange das Virus weitergeben können, bis der Hautausschlag abgeheilt ist. Das BAG und die WHO empfehlen jedoch, nach einer Infektion das Sexualverhalten anzupassen und vorsichtshalber 12 Wochen lang Kondome zu benutzen.

Warum hat die Schweiz keinen Impfstoff?

Es gibt einen Impfstoff, der laut neuen Studien einen 85-prozentigen Schutz vor einer Affenpocken-Infektion bietet. Entwickelt wurde er ursprünglich gegen die Menschenpocken. Er heisst Imvanex und kommt von dem dänischen Pharmaunternehmen Bavarian Nordic. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat empfohlen, Imvanex auch für Affenpocken zuzulassen. Die EU hat 100’000 Dosen des Impfstoffes bestellt, auch in den USA und Kanada kommt er bereits zum Einsatz.

In der Schweiz warten alle, die sich schützen möchten, bisher vergeblich. Die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic kann einen Impfstoff nur zulassen, wenn der Hersteller ein Zulassungsgesuch stellt. Das hat Bavarian Nordic bisher nicht getan. Eigentlich gäbe es eine Ausweichmöglichkeit. Die Arzneimittelverordnung erlaubt es Fachpersonen unter gewissen Bedingungen – die jetzt erfüllt wären –, kleine Mengen an Medikamenten oder Impfstoffen, die in der Schweiz nicht zugelassen sind, trotzdem einzuführen.

Doch selbst dieses Schlupfloch funktioniert derzeit nicht. Weil die weltweite Nachfrage nach Imvanex im Moment gross ist, liefert der Hersteller nur grosse Mengen und nur an Staaten und bearbeitet keine kleinen Bestellungen, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigt. Auch der Kanton Zürich, einer der bisher am stärksten betroffenen Kantone, hatte sich bereits bemüht, den Impfstoff beim Hersteller zu beziehen. «Eine Beschaffung auf kantonaler Ebene ist allerdings nicht möglich», sagt eine Sprecherin der Gesundheitsdirektion.

Wie könnten Risikopersonen den Impfstoff trotzdem bekommen?

Das Checkpoint-Team hat sich Ende letzter Woche mit einer Kampagne an die Öffentlichkeit gewandt. «Wir möchten, dass sich der Bundesrat dafür einsetzt, dass es jetzt eine pragmatische Lösung zur Impfstoffbeschaffung gibt», sagt Hampel. Ausserdem sei es sehr wichtig, die Öffentlichkeit breiter über die Krankheit zu informieren. «Der Bund evaluiert die Möglichkeiten einer zentralen Beschaffung eines Impfstoffs gegen die Affenpocken», sagt BAG-Sprecher Daniel Dauwalder. Noch ist aber unklar, wie schnell das gehen wird.

Wie kann man sich schützen?

Solange es in der Schweiz keinen Impfstoff gibt, bleiben nur wenige Massnahmen. Weil die Infektion auch über die Haut geschieht, bieten Kondome anders als beim HI-Virus keinen ausreichenden Schutz. «Wir empfehlen, die Anzahl der Sexualkontakte einzuschränken», sagt Hampel. Glücklich sei mit diesem Ratschlag niemand, doch im Moment gebe es kaum Alternativen für Männer, die das Risiko einer Infektion mindern möchten. Auch die WHO und das BAG geben diese Empfehlung. Erkrankte sollen sich selbst isolieren. Auf einem Arztzeugnis für den Arbeitgeber muss kein Grund für die Krankschreibung stehen. Nicht alle Kantone gehen mit der aktuellen Situation gleich um, manche haben eine Isolationspflicht wie Bern, andere wie Zürich nicht.

Wie gefährlich ist die Situation?

Zwar hat die Weltgesundheitsorganisation die Situation als ernst genug eingeschätzt, um den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Dennoch schreibt das BAG auf seiner Website von einer «mässigen Gefahr für die Bevölkerung». «Wir sehen keinen unmittelbaren Bedarf, unsere Strategie anzupassen», sagt BAG-Sprecher Daniel Dauwalder. Weiterhin seien vor allem Männer betroffen, die Sex mit Männern hätten (MSM-Community). Trotzdem halten es alle Fachleute für möglich, dass sich bei steigenden Zahlen auch vermehrt weitere Bevölkerungsgruppen infizieren könnten, die nahen Körperkontakt haben, wie beispielsweise Kinder. «Eine Ausdehnung auf andere Bevölkerungsgruppen kann man nicht ausschliessen», sagt auch Dauwalder.

Kann sich das Affenpockenvirus verändern?

Das Affenpockenvirus ist ein sogenanntes DNA-Virus. Es kann sich, weil sein Erbgut stabiler ist, deshalb nicht so leicht verändern wie RNA-Viren, zu denen die Corona- oder die Grippeviren gehören, trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass es auch beim Affenpockenvirus zu neuen Varianten kommt. Das Virus hat sich bereits verändert, seit es sich ausserhalb von Afrika ausbreitet, da es nun leichter von Mensch zu Mensch springt. Wie wir von Sars-CoV-2 wissen, steigt das Risiko für neue Varianten, wenn sich ein Virus weit verbreiten kann.



