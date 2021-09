Leser fragen Peter Schneider – Wie geht man um mit Flugscham? Die Antwort auf die Frage, wie man dem schlechten Gewissen bei Flugreisen begegnet. Peter Schneider

Ein luxuriöses Vergnügen ist der Aufenthalt im Flugzeug schon lange nicht mehr – neuerdings kommt noch die Gesichtsmaske dazu: Passagiere in einer Maschine der Helvetic Airways. Foto: Keystone

Nachdem ich in den vergangenen Jahren etwas häufiger geflogen bin als früher, befällt mich – selber Psychiater und Psychotherapeut – in zunehmendem Ausmass eine sehr lästige Flugscham, die nun dazu geführt hat, dass ich die letzte Flugreise überhaupt nicht mehr geniessen konnte. Beim Verlassen des Fliegers hätte ich mir deshalb ein Careteam gewünscht, aber offensichtlich gibt es nicht mal auf dem Flughafen Zürich entsprechende Behandlungsangebote. Frage an Sie: Kann man Flugscham psychoanalytisch behandeln, oder unterzieht man sich besser einer Verhaltenstherapie? Besser vor oder nach dem Flug? R.K.