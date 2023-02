Rächen sich an ihrem Liebhaber: Cameron Diaz, Leslie Mann und Kate Upton in der Komödie «Die Schadenfreundinnen» (2014). Foto: 20th Century Fox

Ich habe da so einen Ex-Boyfriend, nennen wir ihn Louis Lumpensack (You know who you are). Louis beschäftigt mich in letzter Zeit leider Gottes wieder fast täglich, obwohl wir schon seit einer Weile nicht mehr zusammen sind und ich ihn aus meinen Gedächtnis-Neuronen so gut wie möglich ausgewaschen habe, eigentlich sogar rausgeätzt. Es wurden alle gemeinsamen Fotos gelöscht, in meinem Freundeskreis hat er den Status Voldemort, und ich meide nicht nur jegliche Veranstaltungen, an denen ich ihn vermute, ich umfahre sogar sein Wohnquartier grossräumig. Das hat aber alles ganz und gar nichts gebracht, dieser Dude hat sich in meinen Synapsen eingenistet und es sich dort mit einem prätentiösen Naturwein und einer Bündnerfleisch-Platte gemütlich gemacht.