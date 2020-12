Bundesrat droht mit Beizen-Schliessung – Wie gross ist die Ansteckungsgefahr in Restaurants wirklich? Um die Zahl der Neuinfektionen zu drücken, will der Bundesrat Restaurant-Besuche einschränken. Ist das nötig? Verschiedene Studien haben das untersucht – eine Übersicht. Yannick Wiget

Ein Ort, an dem es zu Corona-Ansteckungen kommen kann: Gäste eines Restaurants in Nyon tragen keine Masken (4. November 2020). Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Der Bundesrat nimmt das Heft wieder selbst in die Hand. Er hat ein strenges Massnahmenpaket beschlossen, um die steigenden Corona-Fallzahlen in den Griff zu bekommen. Unter anderem müssen Gastrobetriebe ab dem 12. Dezember immer abends ab 19 Uhr und sonntags schliessen. Falls sich die Situation weiter zuspitzt, droht sogar ein Lockdown: Die Schliessung aller Restaurants über Weihnachten bis in den Januar hinein.

Ist das wirklich die Lösung? Sind Beizen ein Treiber der Pandemie? Um diese Frage zu klären, wurden bis jetzt erst wenige Studien durchgeführt. Die Datenlage ist eher dünn. Aber die Ergebnisse laufen alle in dieselbe Richtung – eine Übersicht inklusive Fazit:

Handydaten von 98 Millionen Amerikanern

Die aktuellste Studie zum Thema kommt aus Kalifornien. Forscherinnen und Forscher der renommierten Universität Stanford haben mit einem Computermodell analysiert, wo Menschen tagsüber hingehen, wie lange sie dort bleiben und wie vielen anderen Personen sie begegnen. Das Resultat ist eindeutig: Die meisten Infektionen fanden an sogenannten «Superspreader»-Orten statt, wo sich mehrere Menschen in geschlossenen Räumen über längere Zeit aufhielten – dazu gehören unter anderem Fitnessstudios, Cafés und Restaurants.

Das Computermodell basiert auf demografischen Daten, epidemiologischen Zahlen und anonymen Handydaten von 98 Millionen Menschen aus zehn US-Metropolen. Aufenthalte an 553’000 Orten wurden untersucht. Es handelt sich also um eine sehr umfangreiche Studie, welche die Universität Stanford im November veröffentlicht hat. Sie zeigt auch, dass sich das Ansteckungsrisiko in Restaurants um 80 Prozent verringert, wenn die maximale Besucherzahl um 20 Prozent reduziert wird.

Unterschiedliches Verhalten bei positiv und negativ Getesteten

Eine ähnliche Untersuchung, aber in viel kleinerem Format, hat die US-Gesundheitsbehörde CDC schon im September durchgeführt. Sie befragte 320 Personen, die wegen Symptomen einen Corona-Test machten. Bei der Hälfte fiel dieser positiv aus, bei der anderen Hälfte negativ. Beide Gruppen wurden zu ihrem Verhalten in den zwei Wochen vor dem Einsetzen der Symptome befragt: Waren sie einkaufen? Haben sie ein Restaurant besucht? Den ÖV benutzt? Waren sie im Büro oder beim Friseur?

Signifikante Unterschiede gab es nur beim Besuch von Gastrobetrieben. Positiv Getestete besuchten vor dem Test fast doppelt so häufig in Restaurants als negativ Getestete. Zudem waren sie häufiger in Bars und Cafés. Schutzmassnahmen wie Maskentragen und Abstandsregeln seien an solchen Orten nur schwer einzuhalten, schlussfolgerte das CDC-Team. Weil man mit Maske nicht essen und trinken könne, brauche es weitere Massnahmen wie etwa eine gute Belüftung.

Offensichtlicher Anstieg nach Pub-Besuchen

Im Sommer wollte die britische Regierung der Gastrobranche helfen, einen Teil der Einbussen aus dem Frühjahr wieder wettzumachen – mit Erfolg: Weil sie die Hälfte der Kosten für Essen und nicht alkoholische Getränke übernahm, besuchten wieder viel mehr Menschen die Pubs und Restaurants. Aus epidemiologischer Sicht war die Aktion allerdings ein Bumerang, wie die Universität Warwick im Oktober herausfand. Ähnlich wie in der Schweiz stieg die Zahl der Neuinfektionen auch in Grossbritannien ab dem Sommer wieder an und mündete in einer zweiten Welle.

Der Universität Warwick zufolge konnte sich das Coronavirus wegen der Aktion der Regierung schneller und stärker verbreiteten. Die Neuinfektionen stiegen eine Woche nach dem Start des Programms und flachten in den zwei Wochen nach dessen Ende wieder ab. Laut der vorveröffentlichten Studie, die noch nicht durch eine sogenannte Peer Review gegangen ist, waren 8 bis 17 Prozent der lokalen Infektionsausbrüche im Sommer auf Restaurantbesuche zurückzuführen.

«Superspreader»-Fälle in Restaurants

In Deutschland gibt es gesicherte Berichte von Ansteckungen, die im Bereich der Gastronomie stattgefunden haben. Zu Beginn der Epidemie fand ein grosser Ausbruch bei einem Autozulieferbetrieb in der Nähe von München statt, nachdem ein Mitarbeiter einen Kollegen in der Kantine angesteckt hatte. Am Schluss erkrankten 16 Personen. Ein Forscherteam konnte damals die Infektionsketten nachverfolgen.

Ein anderer «Superspreader»-Fall ereignete sich Mitte Mai in Leer in Ostfriesland. Dort infizierten sich bei einer Feier in einem Restaurant 39 von 50 Gästen. Ein 73-Jähriger starb in der Folge an Covid-19.

Im Juli wurde bekannt, dass nach einem Abend in einem Restaurant in Berlin-Mitte mindestens zehn Gäste positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Klare Meinung von Epidemiologen

Die amerikanische Zeitung «New York Times» hat kürzlich 700 Epidemiologen gefragt, welche alltäglichen Aktivitäten sie für die riskantesten halten. Am häufigsten nannten sie das Essen im Innern eines Restaurants. Danach folgten die Teilnahme an Hochzeiten und Beerdigungen und Besuche von Sportveranstaltungen, Konzerten oder Theatervorstellungen.

Die kleinste Gefahr besteht laut der Befragung beim Leeren des Briefkastens (auch ohne Vorsichtsmassnahmen wie Maskentragen und Social Distancing), wenn man wandern geht oder sich draussen mit Freunden trifft und beim Einkaufen im Lebensmittelladen oder der Apotheke (mit Vorsichtsmassnahmen).

Nicht alle Epidemiologen stuften die verschiedenen Aktivitäten als gleich riskant für eine Infektion ein. Einig waren sie sich aber beim Grundsatz, dass vor allem Zusammenkünfte im Innern und mit vielen Menschen gefährlich sind. Über Treffen draussen machen sie sich weniger Sorgen.

Fazit

Verschiedene Studien zeigen, dass Gastrobetriebe ein Ort sind, an dem es vermehrt zu Infektionen mit dem Coronavirus kommen kann. Entscheidend ist aber, ob sich die Menschen drinnen oder draussen treffen. Wenn sie in einem geschlossenen Raum länger zusammen sind, keine Maske tragen, die Abstandsregelung nicht richtig einhalten und laut miteinander sprechen, ist das Ansteckungsrisiko erhöht. Genau das passiert beim Essen in einem Restaurant oder beim Trinken einer Bar – vor allem jetzt im Winter, wenn es zu kalt ist, um draussen zu sitzen.

Die Einschränkung oder gar Schliessung von Gastrobetrieben kann also zur Senkung der Fallzahlen beitragen. In der Westschweiz, insbesondere der Waadt, wird diese Massnahme mit als Grund für die rasche Verbesserung der Situation in den letzten Wochen genannt.

Der Bundesrat ist sich aber bewusst, dass nicht nur Restaurants ein Risiko darstellen, sondern alle Orte, bei denen viele Personen im Innern zusammenkommen. Seine Massnahmen betreffen deshalb auch Läden, Freizeitbetriebe und Indoor-Sportaktivitäten. Das Ziel sei, die Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte zu reduzieren, um so Ansteckungen zu vermeiden, sagte Berset.