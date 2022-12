Quiz zum Alkohol – Ein Prosit auf Ihr alkoholisches Wissen! In der Vorweihnachtszeit und dann vor allem über die Festtage gibt es landauf, landab viel zu feiern und entsprechend auch anzustossen. Wie gut kennen Sie sich aus mit dem Thema? Nik Walter

Man würde gern denken, der Alkoholkonsum sei eine kulturelle Errungenschaft des Menschen. Mitnichten! Auch Vögel, Igel, Elefanten, Eichhörnchen, Insekten und natürlich Affen tun es, sie alle kennen und schätzen die berauschenden Effekte von Alkohol in Form von gärenden Früchten oder Säften. Alkohol ist also im wahrsten Sinn des Wortes eine universelle Droge! Was wissen Sie darüber? Testen Sie hier Ihr Know-how rund ums Thema Alkohol.

Nik Walter ist Redaktor im Team Wissen der Redaktion Tamedia. Der promovierte Biologe schreibt seit 1997 für Tamedia, von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. Schwerpunkte bilden Life Sciences, Medizin und Wissenschaftspolitik. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen. Mehr Infos @sciencenik

