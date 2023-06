Wäre die Sprengung einer Stauanlage, wie es in der Ukraine passierte, auch in der Schweiz möglich?

Die rund 70 grossen Schwergewichtsmauern in der Schweiz beispielsweise sind von der Bauweise her sehr gut geschützt gegen Sabotageakte. Aber es gibt auch leichtere Konstruktionsweisen, etwa Wehr- und Stauanlagen an grösseren Flüssen in der Schweiz, die zum Beispiel im Kriegsfall ebenso gefährdet wären wie in der Ukraine. Die Regulierung für die Sicherheit der Stauanlagen in der Schweiz ist übrigens als Folge einer Kriegshandlung entstanden. Der Bundesrat beschloss 1943, die Stauanlagen besser zu schützen, nachdem zwei Talsperren in Deutschland bombardiert und zerstört worden waren.