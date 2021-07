Erpressungsopfer von Cyberangriff – Wie Hacker ein Hotel lahmlegten Freitagabend in einem deutschen Luxushotel, plötzlich geht nichts mehr: keine Reservierung, keine Bestellung, keine Zimmertür. Über einen Cyberangriff in den USA, der zeigt, wie wehrlos die Welt ist. Helmut Martin-Jung , Jan Schmidbauer

1500 Firmen weltweit waren betroffen, als Hacker den Softwarehersteller Kaseya in den USA hackten, darunter auch ein deutsches Luxushotel. Wie konnte das passieren? Foto: Andrew Caballero-Reynolds (AFP)

Wenn man mal das Geld aussen vor lässt, den finanziellen Schaden, dann waren die letzten Tage für ihn schlimmer als die vielen Monate Corona-Lockdown. Warum? Wegen dieser verdammten Angst, sagt er. Dieser Angst, dass das alles nicht mehr aufhören wird. Dass sie da nicht mehr rauskommen. Hotelier Peter Winterfeld sitzt in der Teestube seines vornehmen Hotels, ganz hinten in der Ecke. Muss ja keiner zuhören. Es ist der Mittwochnachmittag der vergangenen Woche, und er ist zum ersten Mal wieder halbwegs entspannt. So entspannt, dass er sich zurücklehnt im Sessel und beim Kellner Nüsse bestellt. War die letzten Tage nicht dran zu denken.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung