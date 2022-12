Umfrage zum Thema Alkohol – Wie halten Sie es mit dem Trinken? Erzählen Sie es uns! Im Dezember beleuchten wir mit einer Artikelserie das Thema Alkohol. Uns interessieren dabei auch Ihre Erfahrungen. Schicken Sie uns Ihre persönliche Geschichte. Martin Fischer

Was ist noch Genuss, und wann wird das Trinken zur Gewohnheit? Barbesucher mit einem IPA-Bier. Foto: Urs Jaudas

15 Prozent der Männer in der Schweiz trinken täglich Alkohol, bei den Frauen sind es 7 Prozent, 18 Prozent der Bevölkerung trinken risikoreich, also häufig oder zu viel. Die Schweiz liegt in Sachen Pro-Kopf-Konsum deutlich über dem weltweiten Durchschnitt.

Alkoholika sind rund um die Uhr erhältlich, sie begleiten Apéros, Geschäftsessen, Geburtstagsfeiern, Gespräche mit Freunden, Ausflüge und Reisen, das Znacht sowieso und manchmal sogar das Zmittag. Immer mehr Menschen hinterfragen ihren Konsum aber kritisch. Wie viele «Bierchen» sind zu viel? Ist das tägliche Glas Wein tatsächlich gesund? Gerade jüngere Menschen verzichten häufig auf Alkohol oder wollen zum Beispiel nur noch nüchtern daten.

Im Rahmen einer Artikelserie beleuchten wir bis Weihnachten verschiedene Aspekte des Trinkens. Dabei interessieren uns ihre Sicht und ihre Erfahrung im Umgang mit Alkohol im Alltag. Wie präsent ist er? Verursacht er Probleme? Freude? Hat sich Ihr Verhältnis zum Trinken kürzlich verändert, und warum? Haben Sie dem Alkohol vielleicht komplett abgeschworen?

Gläserregal in einer Zürcher Bar. Foto: Sabina Bobst

Bitte schildern Sie in wenigen prägnanten Sätzen Ihre wichtigste Erkenntnis, Ihr einschneidendstes Erlebnis mit dem Thema Alkohol und nennen Sie Geschlecht, Alter, Kanton. Wir freuen uns auf ihre Geschichten.

Eine Auswahl werden wir zu einem späteren Zeitpunkt publizieren. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird bei der Publikation auf Wunsch anonymisiert. Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen gern an martin.fischer@tamedia.ch.

Martin Fischer ist Content Manager und Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

