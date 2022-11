Hunde haben die Gratis-Kultur in den Journalismus gebracht. Foto: Pixabay/Gianni Crestani

Jede Hundezeitschrift und jede Hundeschule predigt: «Lassen Sie Ihren Hund schnüffeln, das ist für ihn wie Zeitung lesen.» Und woran schnüffeln Hunde am liebsten? Genau! An der Bisi-Markierung eines anderen Hundes. So ist jeder Hund gleichzeitig Produzent und Konsument der Nachrichten, die kostenlos und massenweise am nächsten Baum oder Parkbank hinterlassen werden. Und genau das ist das Problem.

Die Hunde haben in ihrem öffentlichen Raum eine Laienherrschaft und Gratiskultur entwickelt, die immer mehr auch in die menschliche Welt dringt. So schimpft sich mit den sozialen Medien heute jeder und jede Journalistin, Kommentator, Blogger oder Youtube-Sternli. Jede Äusserung ist Content. Und weil es so viel davon umsonst gibt, will niemand mehr dafür bezahlen. Wie die Hunde jeden Baum mit Urin besprenkeln, fluten auch die Menschen ihre Umwelt geradezu mit Infos, Meinungen oder wasauchimmer ihnen gerade einfällt.

Und schon sind wir beim Finanzierungsproblem des Journalismus. Wer will noch fürs Recherchieren und Schreiben bezahlen, wenn man zum Thema auch einfach irgendeinen Gratis-Twitter-Post lesen könnte. Eigentlich sollte das Logo von Twitter ein Hundebein sein, das seine Duftspur ins Internet sprüht.

Wir sind auch eine Partnerbörse

Ist die Demokratie und der Journalismus also bald nur noch ein Park voller Hundeseich? Vielleicht. Wir sollten die Hoffnung trotzdem noch nicht aufgeben. Denn von den Hunden kann man punkto Storytelling auch viel lernen.

Das Geheimnis, das die Bisi-Nachrichten so unwiderstehlich macht, sind Dating-Informationen. Hunde erfahren in der Duftspur nämlich nicht nur, wie gross und gesund der hinterlassende Hund ist, sondern auch, ob er gerade Lust auf Paarung hat.

Vielleicht sollten die Journalisten bei Interviews mit Stadträtinnen und Unternehmern künftig auch mehr Dating-Informationen einbauen. Auf die Frage nach den Legislaturzielen käme direkt die nach dem No-go beim ersten Date und nach der Konfrontation mit unzufriedenen Mitarbeitern folgt die Frage, ob beim Sex die Socken angelassen werden.

Die Katzen und ihre lustigen Fotostrecken können einpacken.

Deborah von Wartburg ist Redaktorin im Ressort Stadt, in dem sie seit 2021 schreibt. Sie verbrachte einen grossen Teil ihrer Jugend in Winterthur und hat an der ZHAW Journalismus und an der ZHDK Kulturpublizistik studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.