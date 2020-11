Glosse über Chat-Kundendienste – Wie ich eine Online-Bestellung zu stornieren versuchte Fühlt es sich so an, wenn die künstliche Intelligenz die Herrschaft übernimmt? Unsere Autorin im unfreiwilligen Kampf mit dem virtuellen Kundendienst von Amazon. Alexandra Bröhm

Maschine statt Mensch: Kundendienste setzen auf virtuelle Hilfe und scheitern trotzdem. Foto: SWR

Zuerst meldet sich ein Chatbot. Ich bin skeptisch. Erinnere mich daran, wie es ist, in Schlaufen automatisierter Telefonsysteme hängen zu bleiben. Irgendwann wünscht man sich nur noch ein menschliches Hallo. Obwohl man längst vergessen hat, warum man eigentlich anruft.

Trotzdem schreibe ich dem Bot, ich hätte seit letzter Woche versucht, auf der Amazon-Website eine Bestellung zu stornieren. Die ist seit Ende August vorbestellt, aber noch immer nicht ausgeliefert. Und das System behauptet seit Tagen, es hätte technische Probleme beim Stornieren. Was meint der Bot dazu?

Er ist nicht so hartnäckig wie seine Kollegen, die in Telefonschleifen hausen. Nach ein paar Floskeln und einem vergeblichen Versuch zu stornieren, sieht der Bot ein: Ein Mensch muss ran. Oder vielleicht auch nur eine etwas raffiniertere Software.

Theo, der Mann für die nervigeren Fälle

Jedenfalls kommt jetzt die Meldung «Renuka wurde zugeschaltet und kann gleich mit Ihnen chatten.» Klingt irgendwie fröhlich. Doch auch Renuka mag schnell nicht mehr. Sie sagt zwar noch, wie schade, dass ich stornieren wolle. Aber dann scheitert auch sie an dem Vorgang und verlässt mich mit der Meldung, ihr Team übernehme und ich solle dranbleiben.

Kurz darauf meldet sich Theo. Er, wahrscheinlich der Mann für die schon etwas nervigeren Fälle, hat viel zu tun. «Einen kleinen Moment», schreibt er. Ich stelle mir vor, wie er das, Copy Paste, gerade in zwanzig gleichzeitig offenen Fenstern tut. Einige Minuten später bittet Theo um noch mehr Geduld.

Achtung, jemand verliert die Nerven, meldet das System.

Nach zehn Minuten geht mir selbige aus. Ich erkläre Theo nochmals kurz, wo das Problem liegt. Und siehe da, vermutlich blinkt in seinem heillos überfüllten Bildschirm irgendwo was, wenn sich jemand in einem der Chatverläufe regt: Achtung, jemand verliert die Nerven, meldet das System.

Und Theo ist gleich zur Stelle und schreibt, das Problem bestehe darin, dass es sich um eine Vorbestellung handle. Dann wieder Schweigen. Fünf Minuten später teste ich, ob meine Vermutung von vorhin gestimmt hat. Tippe irgendwas in das Chat-Fenster, ohne es abzuschicken, und prompt: Theo ist wieder da, aufgeschreckt von ein paar blinkenden Kreisen, die «Achtung, sie schreibt was» signalisieren. Jetzt antwortet er mir, auch er könne nicht stornieren.

«Raffinierter» Plan scheitert

Aber er hat einen Plan. Ich solle die Bestellung einfach laufen lassen, die Annahme des Päckchens dann verweigern, warten, bis es die Schlaufe zurück zu Amazon gemacht habe, und dann würde mir der Bestellwert wieder gutgeschrieben. Ziemlich viel Aufwand für eine Bestellung, die ich eigentlich jetzt absagen könnte. Ich denke an die armen überlasteten Paketdienste und bekomme gleich ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt beim Internetmulti bestellt habe.

Das schreibe ich Theo alles nicht. Sage ihm aber, dass sein raffinierter Plan nicht aufgehe, weil das Päckchen direkt bei mir im Briefkasten oder vor dem Haus lande, ohne dass ich je irgendetwas verweigern könne. Ich müsste also die ganze Umpack-Retourschick-auf-die-Post-geh-Schlaufe machen. Und weil die Post selten offen hat, wenn ich an ihr vorbeikomme, schreibe ich Theo, sei das keine gute Idee. Darauf meint er nur «einen Moment bitte», und ich würde weiterverbunden.

Bilal wird zugeschaltet. Er stellt sich zuerst einmal unwissend. Ich bin zwar schon seit 40 Minuten im Chat, aber als Erstes braucht er meine Bestellnummer. Ich schicke sie ihm und frage, ob er den ganzen Chatverlauf sieht. Ich hatte zwei Monate zuvor eine Hardware-Erweiterung für ein PC-Spiel bestellt – einen Schubregler für den Flugsimulator. Weil sich das Ganze so hinzog und der Regler ein Geburtstagsgeschenk war, habe ich ihn inzwischen anderswo bekommen.

Mitarbeiter Nr. 5 meldet sich

Bilal meint, er helfe gerne. Doch gleich darauf winkt auch er ab, nein, der Spezialist müsse ran. Ich solle im Chat bleiben. Den Bot eingerechnet, übernimmt nun Mitarbeiter Nummer fünf. Mustafa stellt sich, im Gegensatz zu seinen Vorredern, sogar mit Nachname vor. Jetzt gilt es ernst. Allerdings arbeiten Chat-Mitarbeiter meist sowieso mit Pseudonymen. Mustafa fragt, ob ich stornieren möchte. Ja, bitte, sage ich, er sei schon der vierte Mensch, der das versuche.

Fühlt es sich so an, wenn die künstliche Intelligenz die Herrschaft übernimmt?

Kurz darauf schreibt Mustafa, «die Bestellung kann nicht storniert werden. Vom System her ist das nicht möglich.» Ich frage, warum, doch das System will es nicht verraten. Mustafa hat jetzt den gleichen Plan wie Theo, «Annahme einfach verweigern».

Als ich verneine, sagt er nur «tut mir leid, es kann nicht storniert werden». Ich überlege kurz, sollen wir jetzt vor der Maschine kapitulieren? Fühlt es sich so an, wenn die künstliche Intelligenz die Herrschaft übernimmt? Oder haben die Chat-Mitarbeiter einfach keine Lust, ein paar weitere Schritte zu übernehmen?

Ich schreibe: «Finden Sie es einleuchtend, dass man eine zwei Monate alte Vorbestellung nicht stornieren kann, wenn man sie immer noch nicht hat?» Er antwortet sofort: «Nein, natürlich nicht.» Und nein, nein, das sei nicht bei allen Vorbestellungen so, das sei aussergewöhnlich. Ich schreibe, will das Ganze nicht zu sehr in die Länge ziehen, «tja, schade, die Software sitzt also am längeren Hebel».

Wir werden es versuchen!

Das jedoch will Mustafa nicht auf sich sitzen lassen. Irgendein Ehrgeiz oder eine clevere Wie-besänftige-ich-hartnäckige-Chat-Teilnehmer-Taktik erwacht. Er schreibt: «Wir könnten versuchen, die Bestellung, nachdem sie versendet wurde, bei dem Transportdienstleister zu stoppen.» Sich ihr also auf dem Weg entgegenstellen, obwohl das System nicht auf uns hören will.

Mustafa antwortet: «Wir werden es versuchen», mit Ausrufezeichen.

Ich stelle mir vor, wie er im Heldenkostüm zu dem Kurierdienst rast, eine rote Ampel nach der anderen ignoriert, nur um dieses einzige Paket, das das Land nicht verlassen soll, in letzter Sekunde zu stoppen. Und schreibe nur, «wenn Sie das können, wäre super», ohne so richtig daran zu glauben, und Mustafa antwortet. «Wir werden es versuchen», mit Ausrufezeichen.

Er wünscht mir jetzt noch eine schöne Woche und bedankt sich für den freundlichen Chat. Fast eine Stunde hat es gedauert. Storniert ist die Bestellung noch immer nicht. Wahrscheinlich haben wir bald einen zweiten Schubhebel.