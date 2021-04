Freundschaft: eine Gebrauchsanweisung – Wie ich in der Pandemie eine bessere Freundin werde Gerade jetzt sollten wir uns Zeit nehmen, über unsere Beziehungen nachzudenken, sodass sie uns stärken und guttun. Nathan Aebi (Das Magazin)

Wer ist überhaupt meine Freundin? Foto: Melissa Schriek

Es war früher Abend, als es an der Tür läutete, ein Bote brachte einen wunderschönen Blumenstrauss, Ranunkeln, Tulpen, Eukalyptus. Von einer Freundin, einfach so, sie wollte sich für ein paar tröstende Worte bedanken. Ich war gerührt. Und überrascht. Und plötzlich in Champagnerlaune.

Und weil ich schon eine Weile für diesen Artikel recherchiert hatte, war ich auch sehr beeindruckt. Freundinnen und Freunde zu haben, das gehört zu einem guten Leben dazu, das würde wohl kaum jemand bestreiten. Geborgen sein in dem Gefühl, dass jemand einen kennt und einem zuhört. Gemeinsam ziellos Zeit verstreichen lassen. Auf klugen Rat vertrauen können. Gemeinsame Abenteuer erleben. Trotzdem schenken die meisten von uns Freundschaften weniger Aufmerksamkeit als Partnerschaft und Familie. Wir lesen keine Ratgeber, machen keine Therapie, wenn es kriselt, und die Forschung weiss darüber auch weniger. Wir nehmen Freundschaften für selbstverständlich – oder nahmen sie zumindest für selbstverständlich, bis die Selbstverständlichkeit uns abhandengekommen ist.