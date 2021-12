Kolumne Landluft – Wie ich zum Biber werde Das mit den Neujahrsvorsätzen ist ja so eine Sache – einhalten lassen sich diese meist nicht. Deshalb handhabt es unsere Autorin in diesem Jahr so wie der Biber vom Öliweiher. Fabienne Grimm

Der Biber schafft sich die Welt, wie sie ihm gefällt – und unsere Autorin im nächsten Jahr ebenfalls. Foto: Keystone

Häufiger Sport treiben, mehr Gemüse essen und seltener durch das Smartphone scrollen – die Neujahrsvorsätze, die ich zu jedem Jahreswechsel mit viel Euphorie und Tatendrang auf eine Liste schreibe, sind immer wieder dieselben – wie bei so vielen.

Und ebenfalls wie bei so vielen verabschieden sich Euphorie und Tatendrang bereits nach einigen Wochen wieder bis zum nächsten Jahr. Nach zwei erfolgreichen Gym-Besuchen klopfe ich mir jeweils auf die Schulter und glaube, den Muskeln bereits beim Wachsen zuschauen zu können – nur um danach meine Sporttasche für den Rest des Jahres im Schrank zu lassen. Meine Vorsätze nicht umzusetzen, ist also fast schon zum Ritual geworden. Irgendwie ernüchternd, denn wer will schon jedes Jahr aufs Neue scheitern?

Deshalb habe ich dieses Jahr komplett neue Vorsätze gefasst. Statt möglichst viele Kilometer auf einem Laufband zurückzulegen, nehme ich mir vor, möglichst häufig auf dem Sofa zu faulenzen. Waldspaziergänge? Echte soziale Interaktionen? Nein danke! 2022 will ich mit meinem Hobby «Smartphone» neue Sphären erreichen.

Mein Vorbild ist der Biber vom Öliweiher in Marthalen, der mit seinen Dämmen über Nacht einfach mal so neue Realitäten schafft. Wie er gestalte auch ich meine Welt, wie sie mir gefällt. Eine Welt, in der eine Jahresbilanz von null Gym-Besuchen einer Höchstleistung gleichkommt. Eine Welt, in der drei Portionen Spaghetti mit Fertigpesto pro Woche die Lebenserwartung steigern. Eine Welt, in der mir das ständige Zu-Hause-Herumsitzen weder von Delta noch von Omikron diktiert, sondern von mir geplant, erstrebt und am Ende des Jahres als Erfolg verbucht werden kann. Klingt verlockend, oder?

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

