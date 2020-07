lomo – Wie im Film? Für unseren Kolumnisten ist klar: James Bond hätte eine Maske getragen. Johannes Binotto

Nach zwei Stunden ist der Actionfilm fertig, nach fünf Akten das Theaterstück vorbei, der Krimi nach 300 Seiten gelöst. Viren sind da leider anders. Sie richten sich nicht nach unserer Aufmerksamkeitsspanne und lassen sich von keiner Buchverlegerin und keinem Filmcutter sagen, dass sie jetzt dann langsam zu einem Ende kommen sollten.

Doch weil es offenbar immer mehr Leute immer weniger ertragen, dass eine Pandemie sich nicht so einfach abschalten lässt wie eine Netflix-Serie, verhalten sie sich trotzig so, als sei alles paletti. Ob Maske tragen oder Abstand halten – alles nur unangenehme Erinnerung daran, dass man nicht alles im Griff hat. Dann doch lieber so tun, als sei das Coronavirus wahrscheinlich eh nicht so wirklich gefährlich. Da gefährden wir doch lieber die eigene und die Gesundheit unserer Mitmenschen. «Bis hierhin hat doch alles gut geklappt» – das sagte übrigens auch der Mann, der vom Hochhaus sprang, bei jedem Stockwerk, an dem er vorbeikam.

Wenn es nun aber so ist, dass wir die Welt lieber hätten, wie sie in Filmen, statt wie sie von Epidemiologen erzählt wird, dann stellen wir uns doch mal konkret vor, was für eine Falle wir mit unserem Verhalten in einem Actionfilm machen würden: «Was, ich soll Abstand halten nur darum, weil ich so das Leben der diabeteskranken Frau in der Schlange vor mir schützen würde? Fällt mir ja nicht ein! Das wäre eine unerträgliche Einschränkung meiner Freiheit.» Klingt für mich jedenfalls nicht nach James Bond, sondern eher nach egoistischem Arschloch. Und wie lächerlich wäre Schillers Wilhelm Tell, wenn er, statt es mit dem Tyrannen Gessler aufzunehmen, sich davor fürchtet, dass die Leute im Bus ihn komisch anschauen könnten, weil er als Einziger eine Schutzmaske trägt. Auch jenen Krimi, wo man der Kommissarin bereits auf der ersten Seite Beweisfotos aus Spitälern in Italien, England, Amerika, Deutschland, Frankreich und Israel zeigt und sie aber auf Seite 100 immer noch fragt «Ja, bisch sicher, dass es nöd eifach ä Gripp isch?», würden wir bestimmt nicht zu Ende lesen.

Wenn wir also schon gerne hätten, dass die Pandemie ein bisschen mehr so abläuft wie in den heroischen Geschichten, dann fangen wir doch damit an, dass wir alle uns ein wenig mehr so verhalten: Wir müssen nicht mal heldenhaft sein. Solidarisch und einfühlsam wäre schon genug.