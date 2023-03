Kooperation von ZHAW und SMC in Weisslingen – Wo Computer auf Maschine trifft Die ZHAW versteht sich auf Digitalisierung und die SMC Schweiz AG auf industrielle Automation. Jetzt haben die beiden in Weisslingen ein Kompetenzzentrum gegründet. Die Kooperation stelle ein Novum dar. Dagmar Appelt

Hans Wernher van de Venn, Leiter des ZHAW-Instituts für Mechatronische Systeme: Mit den Laboren bei SMC profitiere die ZHAW von der Nähe zur Schweizer Industrie. Foto: Marc Dahinden

Der Fachkräftemangel in der Schweiz betrifft inzwischen auch nahezu alle Industriezweige. Das sagte Martin Hirzel, Präsident von Swissmem, am Dienstag in Weisslingen. «Für die laufende Transformation zur digitalisierten Industrie 4.0 braucht es dringend mehr Ingenieure und Fachspezialisten.» Forschung und Industrie müssten deshalb näher zusammenwachsen.