Soziale Medien – Wie Instagram die Gesellschaft verändert Soziale Netzwerke prägen das Verhalten ihrer Nutzer. Das ist bekannt. Doch mittlerweile formen sie auch die Welt, in der wir leben, nach ihrem Bilde. Ein Blick nach Bangkok ist da aufschlussreich. David Pfeifer aus Bangkok

Voll auf die sozialen Netzwerke ausgerichtet: Luxus-Shoppingmall Icon Siam in Bangkok. Foto: imago images/Xinhua

Wenn man von aus Bangkok in die Türkei reisen möchte, geht das derzeit am einfachsten, indem man ins Yumkhunmae Turkish Café geht. Dort gibt es zwar thailändisches Essen, aber im ersten Stock hat Keereerath Sandhisiri, 50, eine Art Themenpark aufgebaut, mit orientalischen Teppichen, türkischem Teeservice und indischen Gewändern, die man für Fotos leihen kann.

Eine Stunde Aufenthalt mit Tee und Baklava kostet 150 Bath, das sind knapp über vier Franken. «Es ist sehr gut angelaufen», erklärt Sandhisiri, «zuerst kam das Fernsehen, dann verbreitete sich unser Laden auf Facebook und Instagram weiter. Mittlerweile stehen die Leute am Wochenende schon Schlange, bevor wir öffnen.»



Vor zwei Jahren war Sandhisiri noch Reiseveranstalter, aber dann konnte man plötzlich nicht mehr reisen, wegen der Pandemie. Er wollte seine 30 Angestellten nicht entlassen, also stellten sie auf Kochen und Bringdienst um. Es fehlte aber noch ein Kniff, das alles bekannt zu machen. Da kam Sandhisiri die Idee, das Fernweh zumindest mit einer Kulisse zu befriedigen. Ist das Wichtige am Reisen nicht sowieso, dass man die Bilder davon teilen und liken kann? Es hat funktioniert.