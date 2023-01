Geldblog: Dividendenperle Mobilezone – Wie interessant ist die Mobilezone-Aktie? Ein Leser möchte wissen, wie attraktiv die Aktien des Schweizer Unternehmens Mobilezone nach einem Kursrückschlag sind. Unser Geldberater antwortet. Martin Spieler

Betreibt schweizweit rund 120 Filialen: Das Unternehmen Mobilezone. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Noch vor dem Jahreswechsel kam es bei den Mobilezone-Aktien zu einem Rückschlag und das Aktienrückkaufprogramm wurde ausgesetzt. Ist Mobilezone uninteressant geworden? Leserfrage von G.M.

Nein. Mobilezone mit Sitz in Rotkreuz betreibt schweizweit rund 120 Filialen und 9 Reparatur-Standorte für Smartphones und andere Telekommunikationsgeräte. Vor Kurzem hat das Unternehmen mit der deutschen SIGA Exchange GmbH und der Digital Republic AG aus Zürich zwei kleine Akquisitionen bekanntgegeben.

Obschon Mobilezone damit das Geschäftsmodell breiter abstützt, hat dies den Nachteil, dass die Nettoverschuldung leicht zunimmt und das Aktienrückkaufprogramm für 2023 ausgesetzt wurde. Der Dividendenvorschlag von 90 Rappen je Aktie hat den Kurs aber stärker belastet: Einige Aktionäre hatten auf mehr gehofft. Man sollte sich aber vor Augen halten, dass dieser Dividendenvorschlag gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung um 7 Prozent entspricht. Auf der aktuellen Kursbasis erreicht Mobilezone eine attraktive Dividendenrendite von rund 6 Prozent.

Auch in Zukunft bleibt Mobilezone eine Dividendenperle, da das Unternehmen auch künftig zwischen 60 und 75 Prozent des Gewinns als Dividende auszahlen will. Zudem bleiben die spätere Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms und Sonderdividenden ein Thema. Mindestens so wichtig ist aus meiner Sicht aber, dass die Papiere von Mobilezone mit einem Kurs-Gewinnverhältnis von rund 11 recht günstig bewertet sind.



Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

