Ausstellung Ortsmuseum Wila – Wie Internierte im Tösstal lebten Wolfgang Wahl und Dominik Landwehr haben die Geschichte der Internierten im Tösstal recherchiert. Im Ortsmuseum zeigen sie ihre Ergebnisse. Rafael Rohner

Sandsteinreliefs oberhalb von Rikon erinnern an internierte Polen. Foto: Dominik Landwehr

Während des Zweiten Weltkrieges nahm die Schweiz Tausende Soldaten auf. Einige internierte Franzosen, Polen und Engländer fanden auch in Zell, Turbenthal, Wila und Bauma Unterschlupf. Das Ortsmuseum Wila zeigt ab dem 6. Februar die zeitgeschichtlichen Hintergründe und ihre Schicksale auf. An zwei Hörstationen erinnern sich vier Tösstaler Zeitzeugen an die Internierungszeit. Der Historiker Wolfgang Wahl und der Publizist Dominik Landwehr hatten sich auf Spurensuche begeben und die Ergebnisse im «Tössthaler» und auszugsweise auch im «Landboten» veröffentlicht. Dies führte zu weiteren Meldungen von Zeitzeugen und Recherchen der beiden, auch mithilfe des Museumsvereins Turbenthal.

Entstanden ist dabei ein Bild des Tösstals, «das wie die restliche Schweiz zu den damaligen Bedingungen seinen Pflichten auf menschliche Art nachgekommen ist», wie die Aussteller schreiben. «Diese Begegnung mit Europa zeigt, dass wir – auch heute – keine Insel sind.»

