Drittverkaufsstellen der Region – Wie Islikon seinen Bahnschalter gerettet hat Ab 1.1.2021 verkauft Vreni Züger Billette mit einem Gerät der Appenzeller Bahnen. Die SBB ziehen sich von den Drittverkaufsstellen zurück. Eva Wanner

Glückliche Gesichter: Angestellte Jacqueline Brugger, Heinz Niederer von den Appenzeller Bahnen AG und Stationshalterin Vreni Züger am Bahnschalter Islikon, der nun doch offen bleibt. Foto: Heinz Diener

Eigentlich ganz einfach: Das Verkaufsgerät der SBB am Bahnschalter in Islikon wird Ende Jahr abmontiert, jenes der Appenzeller Bahnen installiert. Ein schlichter Akt, hinter dem sich aber vieles verbirgt.

Schon Ende 2017 hätte Schluss sein sollen. Vreni Züger hätte ihren Schalter in Islikon zumachen müssen, mit ihr rund 50 andere. Denn die SBB schliessen Drittverkaufsstellen, die etwa von der Post, Avec oder auch von Privaten betrieben werden. Ein Moratorium verschaffte Aufschub, Ende diesen Jahres ist nun aber endgültig Schluss.

Es sei denn, man findet eine anderen Partner. Das ist der «Züger Reisen» gelungen: Die Stationshalterin hat die Appenzeller Bahnen ins Boot geholt.

Kanton Thurgau engagierte sich

Der Kanton Thurgau, dem das Dorf Islikon in der politischen Gemeinde Gachnang angehört, arbeitet bereits mit den Appenzeller Bahnen zusammen. Die Frauenfeld-Wil-Bahn wird seit bald zehn Jahren von der Bahngesellschaft mit Sitz in Herisau betrieben, «in Münchwilen und Wängi auf der Post können schon über uns Billette gekauft werden», erklärt Heinz Niederer, Sachbearbeiter Finanzen im Unternehmen. Er war am Samstag in Islikon, um mit der Stationshalterin und der Bevölkerung auf die neue Zusammenarbeit anzustossen.

Kunden und Kundinnen freuen sich, dass sie in Islikon weiterhin an einem Schalter bedient werden. Foto: Heinz Diener

Der Thurgau war es denn auch, der schon 2017 die Betreiber und Betreiberinnen der Bahnschalter im Kanton informierte, dass eine Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen möglich sei. «Dieses Mail habe ich Anfang dieses Jahres wieder hervorgekramt», sagt Vreni Züger. Sie wandte sich an die Bahngesellschaft, und sie wurden sich schnell einig. Der Billettverkauf bleibt auf unbefristete Zeit, wenn auch mit reduziertem Angebot. Ein Generalabonnement oder ein Halbtax etwa kann Züger zwar besorgen, aber auf Vorbestellung.

Gemeinde unterstützt finanziell

«Wir legen auf jeden Fall nicht drauf», sagt Heinz Niederer angesprochen darauf, ob sich das finanziell lohnt. Es gehe ihnen aber auch darum, gut funktionierende Konzepte zu erhalten. «Islikon ist ein Paradebeispiel für einen Bahnschalter.» Die Stationshalterin arbeite seit 20 Jahren mit viel Engagement dort, «die Leute fühlen sich aufgehoben und sollen das auch weiterhin tun.»

Die Reisebüro- und Schalterbetreiberin selbst freut sich, dass sie nebst ihrem Geschäft einen sozialen Treffpunkt erhalten kann. Im Januar wäre sie pensioniert worden, wird nun aber weiter mit Mitarbeiterin Jacqueline Brugger in Islikon am Schalter anzutreffen sein. «Ende Jahr einfach so den Schlüssel drehen zu müssen, wäre ein unwürdiger Abgang gewesen», sagt Züger.

Der Bahnhof sei auch Treffpunkt, den es aufrechtzuerhalten gelte. Foto: Heinz Diener

Finanziell unterstützt wird Züger von der Gemeinde Gachnang. Diese bezahlt, vorerst befristet auf drei Jahre, 5000 der total 8000 Franken Miete für das Gerät der Appenzeller Bahnen. «Der Bahnhof lebt, und das soll er weiterhin tun», sagt Gemeindepräsident Roger Jung. Und: «Es wird ein Service public aufrechterhalten», sagt Jung.

Und im Kanton Zürich?

Von vier weiteren Drittverkaufsstellen in der Region kommen ernüchternde Antworten auf die Frage nach dem Jahreswechsel: «Die Dienststelle Ossingen wird per 31. Dezember 2020 geschlossen», schreibt Betreiberin Elsbeth Gross. In Seuzach werden SBB-Billette im Avec verkauft, aber auch nur noch bis Ende Jahr. In Wiesendangen sind sie in der Post zu haben – auch dort ist in gut drei Monaten Schluss mit Billettverkauf, und Anfang 2021 wird auch die Poststelle aufgehoben. In Elgg schliesst ein ganzes Reisebüro, die Sunshine-Reisen-Filiale in der Gemeinde lebte zum Grossteil vom Bahnschalter und macht deshalb Ende Jahr dicht.

Ob die Appenzeller Bahnen auch in den Kanton Zürich expandieren? «Wir würden auf jeden Fall nicht sofort Nein sagen, man darf sich gerne bei uns melden», sagt Heinz Niederer. Die Fälle werden einzeln geprüft, es sei aber keineswegs auszuschliessen, dass die Bahngesellschaft ihr Verkaufsgerät bei weiteren Bahnschaltern aufstellt.