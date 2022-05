Thronjubiläum Elizabeth II. – Wie ist das so, als Königin? Vor 70 Jahren wurde Elizabeth II. gekrönt. Ein Film zeigt sie nun von ungewohnten Seiten: fröhlich, schnippisch, erstaunlich offen. Ein paar Beispiele aus dieser erfrischend poetischen Collage. Hans Jürg Zinsli

Verspielt, schelmisch, unberechenbar: Queen Elizabeth II. Foto: TMDb.pro

Die Krönung von Elizabeth II. fand am 2. Juni 1953 statt. Jetzt kommt die Dokumentation «Elizabeth: A Portrait in Part(s)» in die Kinos – und wartet mit neuen Anekdoten und überraschenden Statements auf.

Wie muss man die Queen ansprechen?